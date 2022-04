La agrupación de iKon perdió en el programa de Mnet de “KINGDOM” en el 2021 contra el grupo de Stray Kids de la empresa de JYP Entertainment. Ante ello, los chicos estuvieron en una pausa musical, ya que uno de los integrantes, Bobby, iba a ser padre y su hijo nació en setiembre del mismo año. También se toma en cuenta su matrimonio.

Comeback de iKon

La empresa de YG Entertainment anunció oficialmente el regreso de iKon el 10 de abril a las 11.00 p. m. en horario de Corea del Sur a través de las cuentas oficiales. Por el momento, no se ha brindado más información sobre el nombre de la canción y el álbum, solo se ha revelado el póster teaser del comeback.

Póster del comeback de iKon. Foto: YG Entertainment.

¿Cuándo será el comeback de iKon?

YG Entertainment solo ha confirmado el comeback de iKon, mas no la fecha de estreno de la canción, video y álbum. Es probable que la compañía difunda más datos sobre el día en las próximas semanas. Sin embargo, cuando los artistas de la empresa lanzan nueva música, normalmente se estrena a las tres semanas de haberla anunciado.

Bobby en VLive de aniversario de iKON. Foto: Instagram

Reacción de fans ante el comeback de iKon

La boyband no estrenaba nuevo material musical desde hace un año con “Why why why” del 3 de marzo de 2021. Asimismo, este sería un nuevo álbum de iKon después de dos años. Ante ello, los y las fans de la agrupación se emocionaron al conocer la noticia y publicaron su alegría en las redes sociales como Twitter.

Fans sobre comeback de iKon. Foto: captura Twitter.

Fans sobre comeback de iKon. Foto: captura Twitter.

¿Quiénes estarán en el comeback?

Todos los integrantes de iKon participarán en su regreso , a excepción de B.I, quien se retiró en el 2019 luego de las acusaciones por consumir marihuana y comprar LSD en el 2016. En el 2021, la Fiscalía de Corea del Sur pidió que el exmiembro esté en la cárcel por tres años.