BTS había prometido un nuevo álbum este 2022 y este sería el indicio de la proximidad del comeback. El equipo de LUMPENS ha llegado a Las Vegas, la zona en la que Bangtan realizará conciertos hasta el 23 de abril. Este es el staff que ha trabajado con los videos musicales de BTS desde su debut.

En redes sociales se corrió la voz de que el director Choi Yongseok había viajado a Estados Unidos. Él subió una foto que develó su presencia en Las Vegas.

Directores de videoclips de BTS han llegado a Las Vegas. Foto: Instagram

El modo detective de ARMY se activó al ver que los directores de cinematografía Eum Sangtae y Nam Hyun Woo también estaban en la misma zona que BTS. Ambos habían compartido stories de los últimos dos conciertos PTD on stage en Las Vegas.

Ello sumado a lo que dijo RM en VLive ha alimentado la teoría de que el grupo podría filmar su siguiente videoclip o algún contenido similar en los Estados Unidos.

“¿Qué haremos entre semana, entre los conciertos? Tenemos planes, tenemos una agenda”, comentó RM en una transmisión en vivo.

BTS en Las Vegas por “Permission to Dance”

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung y Jungkook están en Las Vegas desde la penúltima semana de marzo. El grupo abrió sus actividades en Estados Unidos con la performance en los Grammys 2022 y continuó con los conciertos en Las Vegas. Aún quedan pendientes dos fechas de show: viernes 15 y sábado 16 de abril.

Los siete miembros de BTS en el concierto de Seoul. Foto: BIGIT

¿Cuáles son los MV de BTS dirigidos por LUMPENS?

LUMPENS es una productora audiovisual que ha trabajado con BTS desde el 2013, con el MV debut de Bangtan “No more dream”. A la fecha, tiene créditos en al menos 28 videoclips del grupo de Kpop.

Algunos de ellos son “Danger”, “I need u”, “Run”, “Blood, sweat and tears”, “Spring day”, “DNA”, “Fake love”, “Idol”, “ON”, “Dynamite”, “Butter” y “Permission to dance on stage”.