Namjoon de BTS: “No vinimos a Las Vegas por los Grammy, sino para ver a ARMY”

BTS era el favorito del público a llevarse el Grammy en su categoría, pero, una vez más, el grupo k-pop no pudo vencer. ARMY y algunos medios manifestaron decepción y después restaron importancia a la derrota porque, para ellos, la premiación no era el motivo del arribo de Bangtan a Las Vegas, sino el encuentro con los fans en la serie de conciertos “Permission to dance on stage”.

Días después de los Grammy 2022, Namjoon respaldó el pensamiento del fandom en su discurso en el D1 de “PTD Las Vegas”. ¿Qué dijo el líder de la boyband?

Discurso de Namjoon sobre los Grammy

El famoso coreano de 28 años abordó el evento en cuanto al hate que rondó en redes sociales después de conocerse que perdieron. Ellos compitieron con “Butter” por el premio a mejor performance de dúo o grupo pop, categoría en la que triunfaron Doja Cat y SZA por “Kiss me more”.

Posteriormente, no tardaron en llegar comentarios negativos contra la decisión de la Academia de la Grabación. Asimismo, las ganadoras y también los idols de Corea del Sur fueron centro de ataques de haters.

“Sé que ha habido mucho ruido por ahí sobre los Grammy y el equipo en sí, pero, ya sabes, ¿por qué te importa una ****da? Odiar… Y tienes derecho a odiar, pero, si fuera por mí, preferiría simplemente ir con mis amigos y tomar un café y olvidarlo, en lugar de tuitear al respecto”, manifestó.

Mientras fans acompañaban con gritos y palmas las palabras del también productor, él prosiguió: “De todos modos, no vinimos a Las Vegas para los Grammy, sino para ver a ARMY. Conoces el título, los trofeos son muy importantes, pero esa no era la primera razón por la que empezamos todo esto, ¿no? Estas dos horas, ser comediantes, poner nuestras energías, nuestros ojos secos, cantando, bailando juntos, esta comunicación. Esto es todo, es por eso que estamos haciendo esto, ¿verdad?”.

Kim Namjoon, también conocido como RM o el ‘presidente’ de ARMY, cerró el tema de los Grammy fomentando la armonía en sus seguidores y recordándoles lo mucho que los aprecia. “Espero que lo sepas: te amo. Que odien los que odian, que amen los que aman. Paz”.