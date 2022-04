El primer concierto de BTS en “Permission to dance on stage en Las Vegas” fue un éxito para los cantantes de k-pop, quienes sorprendieron al fandom de ARMY con los bailes y temas que tocaron durante la noche morada en el país norteamericano. AQUÍ te contamos a qué hora y en dónde ver la segunda fecha especial y todos los detalles.

El espectáculo se dará en el estadio Allegiant, el cual es uno de los más caros del mundo y tiene una capacidad de 65.000 espectadores. Inaugurado en julio del 2020, este recinto abrirá las puertas para los cuatro días que dará BTS para ARMY en el mes de abril. Además, los boletos se encuentran agotados.

En Vivo: BTS en PERMISSION TO DANCE en Las Vegas 2022, día 2: ver LIVE STREAM de PTD on stage 18:21 Fans de BTS continúan llegado al concierto en Las Vegas Mientras BTS realiza la prueba de sonido para el concierto "PTD on stage en Las Vegas", ARMY continúa llegando al Estadio Allegiant para el show principal. 18:12 ¡"IDOL" de BTS en la prueba de sonido de "PTD on stage en Las Vegas"! La enérgica canción de BTS, "IDOL", animó la tarde en Las Vegas durante el soundcheck para el concierto "PTD on stage". Revive aquí una presentación del éxito musical en vivo. 18:09 Jin y Taehyung en el soundcheck de "PTD on stage en Las Vegas" de BTS BTS interpreta "Telepathy" en la prueba de sonido del concierto "Permission to dance on stage en Las Vegas" y así lucen Jin y Taehyung para ARMY en el Estadio Allegiant. 18:03 ¡Inicia el soundcheck de BTS con "Boy with luv"! BTS sale al escenario con "Boy with luv" en medio de aplausos y gritos de los fans para dar inicio a la prueba de sonido del concierto "Permission to dance on stage" en el Estadio Allegiant de Las Vegas. 17:54 "Permission to dance" de BTS se adueña del Estadio Allegiant Previo al inicio de la prueba de sonido de BTS en el Estadio Allegiant, ARMY puede escuchar el instrumental de "Permission to dance", precisamente el que inspira el nombre de la serie de conciertos presenciales del septeto k-pop. 17:47 Así luce el Estadio Allegiant para el concierto de BTS, día 2 A tan solo unas horas de iniciar el día 2 del concierto de BTS, ARMY se reúne en Las Vegas en los exteriores del Estadio Allegiant, recinto en donde se llevará a cabo el show "Permission to dance on stage". 17:41 ARMY ingresa a la prueba de sonido de BTS en Las Vegas, día 2 Un grupo selecto de fans de BTS ya se encuentran dentro del Estadio Allegiant para asisitr al soundcheck del concierto "Permission to dance on stage en Las Vegas". 17:30 ¿BTS irá al ejército? Esto se dijo en conferencia de prensa en Las Vegas Kim Tae Ho habló sobre el próximo enlistamiento al ejército de BTS y expresó su deseo de que la Asamblea Nacional actual de Corea del Sur pueda llegar a una rápida conclusión, para que los integrantes del grupo k-pop no se vean envueltos en la misma discusión cada cierto tiempo. Hasta la fecha, no se conoce el veredicto final sobre si Bangtan irá al ejército o no. 17:20 BTS y Bang PD en backstage de "PTD on stage en Las Vegas" BTS posó junto a Bang PD, Scooter Braun, Scott Borchetta y más en celebración del inicio de los conciertos "Permission to dance on stage en Las Vegas". 17:12 ¿BTS en Latinoamérica? En una conferencia de prensa previo al inicio del día 2 de "PTD on stage", directivos de HYBE manifestaron su deseo de expandir el mercado de sus artistas (BTS, TXT y más) a Latinoamérica, África y más países de Asia. Previamente en la primera fecha, fans de Venezuela se hicieron presente en el concierto del grupo k-pop en Las Vegas. 16:57 ¿Qué pasó con los conciertos de BTS en el 2020? El director de operaciones de HYBE, Kim Tae Ho, declaró en una conferencia de prensa previo al día 2 del concierto de BTS en Las Vegas que los shows "Permission to dance on stage" estaban previstos para ser incluidos en la gira "Map of the Soul" en Estados Unidos que se canceló debido a la pandemia en el 2020. 16:45 BTS en las fuentes de Bellagio en Las Vegas ¡Buenas noticias para ARMY! El espectáculo de BTS en las fuentes de Bellagio continuará luego de que finalice la serie de conciertos presenciales "Permission to dance on stage", según una declaración del vicepresidente de Las Vegas, Chris Baldizan. Mira aquí más eventos interactivos de Bangtan en dicha ciudad. 16:33 ¿A qué hora inicia el concierto de BTS en Las Vegas? El día 2 de "Permission to dance on stage en Las Vegas" de BTS empezará a las 7.30 p.m. (hora local). Es decir, ARMY de Perú podrá disfrutar del show en vivo de Bangtan a las 9.30 p.m. 16:29 ARMY adquiere productos de BTS previo al día 2 de "PTD on stage en Las Vegas" Mientras que los y las fans de BTS esperan entrar al estadio Allegiant, ARMY compra productos de recuerdos del concierto "Permission to dance on stage" en la tienda oficial para el formato Live Play que se lleva a cabo en el MGM Grand Garden Arena. 15:02 Previa del día 2 de BTS en "PTD on stage en Las Vegas" Buenas tardes, ARMY. Empezamos la transmisión de la segunda fecha de "Permission to dance on stage en Las Vegas" de BTS. Desde las afueras del estadio Allegiant, fans esperan el ingreso para el soundcheck.

-PREVIA-

¿Cuándo es el concierto de “PTD on stage” de BTS en Las Vegas?

La segunda fecha de “Permission to dance on stage en Las Vegas” de BTS será este sábado 9 de abril del 2022 y empezará a las 7.30 p. m. (PT) en Estados Unidos. Sin embargo, algunas personas podrán entrar antes de la hora para ver la prueba de sonido de la agrupación. Este beneficio es para los y las que obtuvieron una entrada en la primera fila.

Interior de BTS Pop Up. Foto: Twitter

Horario para ver “PTD on stage” de BTS en Las Vegas

BTS en “PTD on stage en Las Vegas” en Perú, Panamá, Ecuador y Colombia : 9.30 p. m. del sábado 9 de abril.

BTS en “PTD on stage en Las Vegas” en México, Costa Rica, El Salvador y Guatemala : 8.30 p. m. del sábado 9 de abril.

BTS en “PTD on stage en Las Vegas” en Paraguay, Bolivia y Venezuela : 10.30 p. m. del sábado 9 de abril.

BTS en “PTD on stage en Las Vegas” Las Vegas en Chile, Argentina, Brasil y Uruguay : 11.30 p. m. del sábado 9 de abril.

BTS en “PTD on stage en Las Vegas” Las Vegas en España : 4.30 a. m. del domingo 10 de abril.

BTS en “PTD on stage en Las Vegas” Las Vegas en Corea del Sur: 11.30 a. m. del domingo 10 de abril.

BTS estará en Las Vegas para el "Permission to dance on stage" junto a ARMY. Foto composición: BIGHIT Music.

¿Dónde ver el “PTD on stage” de BTS en Las Vegas ONLINE?

Normalmente, los conciertos de “Permission to dance on stage” han sido transmitidos a través de la plataforma de Weverse Concerts. No obstante, para el segundo día de BTS en Las Vegas no estará disponible la opción online, solo será para el 16 de abril del 2022. Te presentamos cómo adquirir tu entrada en el siguiente LINK.

Taehyung, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin y J-Hope de BTS cantarán en "PTD Las Vegas" tras los Grammy 2022. Foto: Hybe

¿Hay transmisión de “PTD on stage en Las Vegas” de BTS GRATIS?

Para vivir la experiencia de “Permission to dance on stage en Las Vegas” es necesario comprar una entrada en formato presencial, online o live play. La transmisión en vivo de “PTD on stage Las Vegas” se dará por la plataforma de Weverse Concert, que está disponible para PC, Android, iOS y Smart TV.

Formatos de la transmisión de PTD de BTS. Foto composición: BIGHIT Music.

Con el fin de tener este beneficio, ARMY tiene que comprar su ticket a través de la página web y elegir el formato que más desee desde HD hasta 4K.