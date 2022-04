Uno de los tantos momentos memorables del D1 de “PTD Las Vegas” fue el reencuentro de BTS y Steve Aoki. Después de muchos años, el grupo k-pop y el productor estadounidense-japonés se volvieron a ver y el Allegiant Stadium fue escenario de la reunión.

Fotos y videos de los artistas que colaboraron en “Waste it on me” y en los remixes de “Love yourself: her” y “MIC drop” rondan en las redes sociales. Mira aquí las mejores capturas.

Steve Aoki en el concierto de BTS

Fans notaron la presencia del también DJ entre los asistentes del primer día de “Permission to dance on stage” en Las Vegas. El productor de 44 años saludó a las cámaras de ARMY que lo enfocaban mientras era aclamado por el público.

Fotos de BTS y Steve Aoki en “PTD Las Vegas”

Posteriormente, Steve Aoki deleitó a ARMY con fotos y videos en alta resolución de su encuentro con los cantantes de “Butter” en el backstage de “Permission to dance on stage”.

“Olvidé vestir de blanco y rojo”, escribió tanto en Twitter como en Instagram en referencia al contraste entre su traje y los vestuarios de Jimin, Jin, Jungkook, J-Hope, Suga, V y Namjoon.

BTS y Steve Aoki en el backstage de "PTD Las Vegas" D1. Foto: Instagram @steveaoki

Una de las colaboraciones de BTS más queridas por ARMY es el remix de "MIC Drop" con Steve Aoki. Foto: @steveaoki

Entre los videos que subió el creador de “Speed it” destacaron el de la secuencia de su saludo a Bangtan y el del infaltable salto grupal.

En la reunión, los artistas se pusieron al día sobre sus últimas actividades y recordaron con nostalgia sus colaboraciones. En particular, Aoki alegró a los idols diciendo que sigue tocando el remix de “MIC drop” en sus espectáculos.