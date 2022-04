BTS continúa la serie de conciertos en Las Vegas: “Permission to dance on stage”. Aunque el primer día presentó problemas técnicos y la hora de inicio se vio retrasada, Jungkook, Taehyung, Jimin, Jin, J-Hope, Suga y Namjoon deleitaron al público asistente con actuaciones en vivo de “Butter”, “Dynamite” y más, por lo que a continuación brindamos todos los datos para que no te pierdas el día 2 del show musical de Bangtan en Las Vegas.

¿Cuándo es el concierto de BTS en Las Vegas 2022?

BTS brindará la segunda fecha del concierto “Permission to dance on stage en Las Vegas” el sábado 9 de abril del 2022 a las 7.30 p.m. (PT) desde el Allegiant Stadium. Previamente, los cantantes de Corea del Sur harán la prueba de sonido de sus éxitos musicales para un grupo pequeño de ARMY.

BTS presentará cuatro fechas de conciertos presenciales en Las Vegas con "PTD on stage" desde el 8 hasta el 16 de abril. Foto: BIGHIT

Horarios por países para ver el día 2 de BTS en “PTD on stage”

BTS en “PTD on stage en Las Vegas” en Perú, Ecuador y Colombia : 9.30 p. m. (9 de abril)

BTS en “PTD on stage en Las Vegas” en México, Costa Rica y Guatemala : 8.30 p. m. (9 de abril)

BTS en “PTD on stage en Las Vegas” en Bolivia y Venezuela : 10.30 p. m. (9 de abril)

BTS en “PTD on stage en Las Vegas” Las Vegas en Chile, Argentina y Brasil : 11.30 p. m. (9 de abril)

BTS en “PTD on stage en Las Vegas” Las Vegas en España : 4.30 a. m. (10 de abril)

BTS en “PTD on stage en Las Vegas” Las Vegas en Corea del Sur: 11.30 a. m. (10 de abril).

¿Dónde ver online “PTD on stage en Las Vegas”?

Los conciertos presenciales de BTS en Las Vegas también brindarán la opción online para todos los ARMY; sin embargo, este formato solo estará disponible en la última fecha de “PTD on stage en Las Vegas” que se llevará a cabo el 16 de abril. AQUÍ puedes ver cómo comprar un ticket para el show online de Bangtan.

BTS presentará cuatro fechas de concierto en Las Vegas con "Permission to dance on stage". Foto: BIGHIT

¿Se puede ver gratis la transmisión del “PTD Las Vegas” de BTS?

Los seguidores de BTS que deseen ver el concierto en cualquier formato (presencial, online, live play) deberán adquirir previamente una entrada, por lo que “Permission to dance on stage” no se puede ver gratis de manera legal. Algunos ARMY transmitirán en vivo desde el Allegiant Stadium, pero se debe tener en cuenta que estos medios no son oficiales y pueden presentar desfases o caídas por derechos de autor.

BTS se formó en el 2013 y actualmente es uno de los grupos k-pop más famosos a nivel global. Foto: BIGHIT

¿Cuándo es el próximo concierto de BTS?

La serie de conciertos presenciales de BTS continuará el viernes 15 de abril con la tercera fecha de “Permission to dance on stage en Las Vegas” para alegría de ARMY. Al igual que los dos primeros días, el show en vivo de Bangtan iniciará a las 7.30 p.m. (PT).

BTS: setlist del concierto “PTD on stage” - día 1

Estas fueron las canciones que BTS interpretó en vivo para ARMY, en el Estadio Allegiant de Las Vegas, con el concierto “Permission to dance on stage”:

“ON”

“Fire”

“Dope”

“DNA”

“Blue & grey”

“Black swan”

“Blood, sweat & tears”

“Fake love”

“Life goes on”

“Boy with luv”

“Dynamite”

“Butter”

“Telepathy”

“Outro: wings”

“Stay”

“So what”

“IDOL”