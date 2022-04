El poder de BTS y ARMY queda demostrado una vez más. Chris Baldizan, vicepresidente de MGM Resorts International, declaró que el show de Bangtan en la fuente Bellagio no terminará tras “Permission to dance on stage Las Vegas”, sino que se extenderá por mucho tiempo más.

La autoridad del grupo empresarial con sede en Paradise, que gestiona el lujoso hotel y casino de cinco diamantes, indicó que el principal motivo de la extensión del espectáculo se debe a la influencia del fandom de Bangtan. ¿Qué dijo sobre este?

Previamente, el 7 de abril se inauguró el show de agua con canciones de Bangtan. Dicho evento, llamado “Magnificent Water Show with BTS Music”, integra el itinerario oficial de “PTD” en Las Vegas, tercera parada de la serie de conciertos presenciales de la boyband k-pop tras Los Ángeles y Seúl.

ARMY que acuden a la ciudad estadounidense para ser parte del “PTD on stage” comparten vía internet cómo se vive la experiencia en la fuente del Hotel Bellagio.

Chris Baldizan sobre el show de BTS Bellagio

El vicepresidente atribuyó al fandom de Bangtan la decisión de prolongar el espectáculo. “La mayor diferencia entre BTS y otros artistas es ARMY. Intentamos dar la mejor experiencia porque sabemos la influencia e importancia de los fans. Nuestro objetivo es que ARMY disfruten de Las Vegas tanto como BTS. Es un honor invitar al grupo y a sus apasionados seguidores a Las Vegas”, declaró.

Chris Baldizan, vicepresidente de MGM Resorts International. Foto: Twitter

Baldizan después detalló sobre la extensión. Aunque no precisó fecha de cierre, admiradores de la boyband celebran la mención porque demuestra cuán influyente son junto a sus ídolos. “El espectáculo de la fuente de Bellagio como parte del proyecto es uno de los espectáculos de fuentes más famosos del mundo. Hago un espectáculo para un número muy reducido de artistas. Incluso después de que terminen sus conciertos, el espectáculo de fuentes de BTS continuará”.