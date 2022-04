Los seguidores de BTS pudieron disfrutar de la primera fecha del concierto de la banda en Las Vegas, “Permission to dance on stage”. Previamente, BIGHIT anunció eventos interactivos, como restaurantes y hoteles temáticos, entre otros, en celebración de los shows presenciales, por lo que ARMY pudo ser parte del after party que se realizó en el club Jewel.

BTS: after party de “PTD on stage en Las Vegas”

El 8 de abril, BTS se presentó en el Allegiant Stadium con “Permission to dance on stage en Las Vegas”, día 1. Aunque el show tuvo problemas técnicos y se demoró en iniciar, los siete integrantes surcoreanos consiguieron llevar a cabo el show en vivo para todos sus seguidores.

Ment de BTS en el PTD on stage Las Vegas. Foto: BIGHIT

Algunos ARMY decidieron continuar la celebración de los conciertos de BTS y asistieron al after party que anunció BIGHIT en el club Jewel de Las Vegas. Al ritmo de “Daechwita” de Suga, los fans del septeto k-pop festejaron enérgicamente y cantaron la letra de la canción a una sola voz.

Sin embargo, para sorpresa de los fans que se encontraban en el after party de “Permission to dance on stage en Las Vegas”, el líder de BTS, Kim Namjoon, transmitió en vivo en VLive, por lo que de manera secuencial ARMY se unió al live desde el club Jewel para no perderse las declaraciones posconcierto del idol de Corea del Sur.

BTS: ¿qué dijo Namjoon en VLive?

El integrante de BTS aprovechó para dirigirse a sus seguidores luego del concierto “PTD on stage en Las Vegas” y volvió a hablar de los Premios Grammy y la presentación de Bangtan en la ceremonia.

Namjoon de BTS transmitió en VLive tras el concierto "PTD on stage en Las Vegas". Foto: captura VLive

“Todos nos aplaudieron y se pusieron de pie, así que nos sentimos agradecidos. La actuación lo fue todo. Estábamos un poco decepcionados cuando escuchamos que Doja ganó, pero eso está bien”, comentó Namjoon en VLive.

Namjoon de BTS también habló del lanzamiento de su mixtape y explicó que esperaba poder estrenarlo en el 2022, y aconsejó a todos sus seguidores a no hacer caso a los comentarios negativos, aunque aquello sea difícil.

BTS en concierto “PTD on stage en Las Vegas”

Los conciertos presenciales de BTS en Las Vegas finalmente iniciaron. Con cuatro fechas programadas y ya con las entradas totalmente vendidas, BTS promete seguir haciendo historia con sus mayores éxitos musicales en “Permission to dance on stage”.