BTS se encuentra a tan solo horas de comenzar los conciertos en Las Vegas con “Permission to dance on stage”. El Allegiant Stadium se encuentra más que listo para recibir a todos los integrantes del fandom ARMY, por lo que a continuación presentamos toda la información que necesaria para que no te pierdas uno de los eventos más esperados por los fans del k-pop a nivel global.

¿Cuándo es el concierto de BTS en Las Vegas 2022?

BTS iniciará la serie de conciertos en Las Vegas “Permission to dance on stage” el viernes 8 de abril del 2022 a las 7.30 p.m. (hora local). Mientras que las otras fechas programadas para los shows en vivo son el 9, 15 y 16 de abril.

BTS presentará cuatro fechas para los shows en vivo de "PTD on stage en Las Vegas". Foto: BIGHIT

Horarios por países para ver el día 1 de BTS en “PTD on stage”

BTS en “PTD on stage en Las Vegas” en Perú, Ecuador y Colombia : 9.30 p. m. (8 de abril)

BTS en “PTD on stage en Las Vegas” en México, Costa Rica y Guatemala : 8.30 p. m. (8 de abril)

BTS en “PTD on stage en Las Vegas” en Bolivia y Venezuela : 10.30 p. m. (8 de abril)

BTS en “PTD on stage en Las Vegas” Las Vegas en Chile, Argentina y Brasil : 11.30 p. m. (8 de abril)

BTS en “PTD on stage en Las Vegas” Las Vegas en España : 4.30 a. m. (9 de abril)

BTS en “PTD on stage en Las Vegas” Las Vegas en Corea del Sur: 11.30 a. m. (9 de abril).

¿Dónde ver online “Permission to dance on stage en Las Vegas”?

El concierto presencial de BTS en Las Vegas, “PTD on stage” presentará una opción para ver online únicamente la última fecha del show que se llevará a cabo el 16 de abril. La venta de entradas sigue disponible mediante la plataforma Weverse Shop. Mira AQUÍ cómo comprar un ticket para ver online a BTS en “PTD Las Vegas”.

BTS presentará cuatro fechas de concierto en Las Vegas con "Permission to dance on stage". Foto: BIGHIT

¿Se puede ver gratis la transmisión del “PTD Las Vegas”?

Lamentablemente, el concierto de BTS en Las Vegas no se puede gratis de manera legal, pues se debe comprar previamente una entrada tanto para el formato online de “PTD on stage” como para la versión LIVE PLAY en el MGM Grand Garden Arena.

Aunque algunos ARMY compartirán en vivo desde el Allegiant Stadium para sus redes sociales y otros retransmitirán el show online de BTS, se debe recordar que estos enlaces no son verificados y pueden presentar demoras y trabas por los derechos de autor.

Taehyung, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin y J-Hope de BTS cantarán en "PTD Las Vegas" tras los Grammy 2022. Foto: BIGHIT

BTS: setlist para “PTD on stage en Las Vegas”

Los fans de BTS esperan ver los éxitos musicales del grupo k-pop en los conciertos de Las Vegas, tales como “Dynamite”, “Butter”, “Permission to dance” y más, debido a que tanto Taehyung como J-Hope compartieron parte de los ensayos de dichas canciones.

Mira AQUÍ el setlist regular de BTS para los conciertos “PTD on stage” de Los Ángeles y Seúl.