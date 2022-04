EXO celebra su aniversario 10 con caótica transmisión en vivo

Por su décimo aniversario, los integrantes de EXO trataron de reunirse vía Instagram Live, pero tuvieron divertidos percances en vivo.

Integrantes de EXO en IG Live. D.O no pudo participar, pues no tiene cuenta de Instagram. Foto: capturas/Instagram

Ester Palomino EsterNPalomino ester.palomino@glr.pe