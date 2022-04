J Balvin y BTS se reunieron en los Grammys 2022. Estrella latina y el grupo procedente de Corea del Sur se juntaron en la gala que se realizó el domingo 3 de abril. Luego de que Scooter Braun presumiera una foto con las estrellas de la Hybe Family, el reguetonero colombiano publicó una captura nueva en Instagram.

La foto de J Balvin y seis integrantes de Bangtan (Namjoon no figura) se tomó en backstage y está acompañada con un mensaje que los fans han interpretado como pistas de una posible colaboración.

“Solo vibras altas BTS ¡y esto sigue!”, escribió el intérprete de “Agua” en la leyenda.

J Balvin junto con seis integrantes de BTS. Foto: Instagram

“¿Qué es lo que sigue?”, “¿será la colaboración que quería J-Hope?”, “¿se imaginan a los chicos cantando en español?”, son algunos mensajes en redes.

Cabe resaltar que durante la alfombra roja de los Grammy, los miembros de BTS volvieron a ser consultados por sus colaboraciones soñadas en el futuro. Taehyung eligió a Olivia Rodrigo (con quien actuó solo horas después), mientras J-Hope mencionó a J Balvin.

J Balvin y ARMY

J Balvin es un artista miembro de HYBE América tras la adquisición de Ithaca Holdings y la agencia de talentos SB Projects por la compañía surcoreana. Por ello, solo era cuestión de tiempo que BTS y el cantante colombiano se encontraran en algún lugar.

No obstante, el equipo de J Balvin tuvo polémica con el fandom ARMY durante el mes de marzo. Su tienda oficial de merchandise puso a la venta un lightstick que era idéntico en forma al ARMY BOMB. Ello no pasó desapercibido y levantó críticas en redes sociales. Aunque el artículo se eliminó en cuestión de horas, no hubo explicación oficial al incidente.