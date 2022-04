ARMY de todo el mundo se pregunta qué canciones interpretarán los integrantes de BTS en los próximos conciertos en Las Vegas, por lo que aquí presentamos los éxitos musicales más recurrentes de los idols de Corea del Sur en sus últimos shows de “Permission to dance on stage”.

BTS: “Dynamite” y “Permission to dance”

El 7 de abril, Kim Taehyung, nombre real de V de BTS, compartió parte del ensayo del grupo k-pop para los conciertos “PTD on stage en Las Vegas” y, en dicha práctica coreográfica, se pudo observar a bailarines profesionales junto a los idols surcoreanos con la canción “Dynamite”.

Mientras que, previamente, J-Hope de BTS también publicó un ensayo, pero con la canción “Permission to dance”, por lo que ARMY considera a ambos hits musicales como imperdibles para sus próximos shows en vivo en Las Vegas, al igual que “Butter”, canción que estuvo nominada a los Premios Grammy 2022.

BTS: setlist para “PTD on stage en Las Vegas”

Aunque BTS no ha confirmado un setlist oficial para el concierto “Permission to dance on stage en Las Vegas”, fans alrededor del mundo tienen la teoría de que el septeto coreano repetirá algunas canciones de sus conciertos previos en Los Ángeles y Seúl, ya que fueron piezas fijas en el repertorio de las seis fechas de shows en vivo en total.

Taehyung, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin y J-Hope de BTS cantarán en "PTD on stage en Las Vegas". Foto: BIGHIT

A continuación, las canciones que BTS presentó de manera regular en “PTD on stage” de Los Ángeles y Seúl:

“ON”

“FIRE”

“Dope”

“DNA”

“Blue & grey”

“Black swan”

“Blood sweat & tears”

“Fake love”

“Life goes on”

“Boy with luv”

“Dynamite”

“Butter”

“Airplane pt.2″

“Baepsae”

“Dis-ease”

“Telepathy”

“Stay”

“So what”

“IDOL”

“Permission to dance”

BTS dará inicio a los conciertos presenciales en Las Vegas, “PTD on stage”, el viernes 8 de abril a las 7.30 p. m. (hora local) en el Allegiant Stadium tras el éxito de su presentación en los Premios Grammy 2022.