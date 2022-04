Los seguidores de BTS esperan con ansias el inicio de los conciertos “Permission to dance on stage en Las Vegas” y sus integrantes no son la excepción. Mediante Instagram, Taehyung y J-Hope compartieron imágenes exclusivas de los ensayos del septeto de Corea del Sur. ¿Qué canciones practicaron los cantantes de Corea del Sur para los shows en vivo?

BTS: ensayos para “PTD on stage en Las Vegas”

El 7 de abril, Taehyung de BTS se adueñó de Instagram para compartir con sus más de 39 millones de seguidores un extracto del ensayo del grupo k-pop para “PTD on stage en Las Vegas”. Al ritmo de su éxito musical “Dynamite”, el equipo de baile junto a los famosos mostraron parte de la coreografía para el concierto en vivo.

Previamente, V de BTS, nombre artístico de Kim Taehyung, publicó por error el mismo video con la descripción “Las Vagas”, en lugar de “Las Vegas” que luego decidió borrar para subirlo una vez más de manera correcta. Sin embargo, sus seguidores ARMY consiguieron capturar el error y aprovecharon para compartir bromas en las redes sociales.

Taehyung de BTS publicó por error "Las Vagas" en lugar de "Las Vegas". Foto: vía Twitter @vminiecats

Reacción de ARMY por el error de tipografía de Taehyung de BTS. Foto: captura Twitter

Por su parte, J-Hope de BTS también compartió un vistazo de los ensayos de baile del septeto musical para la primera fecha de “Permission to dance on stage en Las Vegas”. En sus historias de Instagram, se pudo escuchar la canción que da título a la gira de conciertos “Permission to dance” y también mostró los preparativos de sus compañeros de banda que terminaron por entusiasmar a ARMY.

¿Cuándo es el concierto de BTS en Las Vegas 2022?