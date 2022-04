Servicio militar de BTS: ¿qué dice la encuesta de Dispatch sobre exenciones a enlistamiento?

Cada cierto tiempo, el debate sobre la posibilidad de exceptuar a ídolos Kpop como BTS del servicio militar se reaviva. La última vez que la cuestión se evaluó formalmente entre las autoridades fue el 25 de noviembre del 2021, pero no hubo acuerdo. El miércoles 6 de abril, Dispatch reveló argumentos a favor y en contra que registraron en la pasada reunión; y publicó una encuesta hecha a ciudadanos surcoreanos sobre el llamado ‘servicio militar especial’ como agentes artísticos.

¿Cuándo irá BTS al servicio militar?

El enlistamiento en el ejército es un deber obligatorio para todo varón surcoreano. Este servicio militar puede durar de 18 meses a dos años en promedio; según sea el servicio activo o como trabajador civil.

Por la llamada “Ley BTS”, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook ya gozan de un beneficio que le permite postergar su enlistamiento hasta los 30 años. De forma regular, el plazo que cualquier otro ciudadano tiene va desde los 18 hasta los 28 años.

Modificación a la ley del servicio militar propone beneficios para BTS. Foto: composición/KoreaHerald

Servicio militar y agentes culturales

Actualmente, la ley del servicio militar en Corea del Sur exime del servicio militar a figuras destacadas en las artes o en deportes. En el primer caso, el requisito es haber ganado premios en competencias validadas por la Administración del Servicio Militar (MMA en inglés ); mientras en el deporte se le otorga el beneficio al atleta si este obtiene podio en Juegos Olímpicos o en los Juegos de Asia.

Quienes son elegido, se convierten en agentes deportivos o culturales (un tipo de servicio especial) pues sus logros “promueven el prestigio nacional y difunden la cultura”.

La norma vigente se firmó en 1973; sin embargo, en caso de las artes, solo se han beneficiado talentos de la música clásica o tradicional. ¿Qué pasa con los artistas de música pop? En noviembre, un congresista propuso una enmienda para que ellos también puedan aplicar a ser agentes culturales.

BTS: debate por el servicio militar de BTS se realizó el 25 de noviembre en una junta del subcomité de Defensa Nacional. Foto: Dispatch

Con registros del debate, Dispatch señala que todos estuvieron de acuerdo con que BTS había logrado elevar el prestigio nacional a gran escala y, además, habían generado un efecto económico positivo en la economía. Pero el terreno estaba dividido sobre exceptuarlos del servicio militar.

Un miembro del subcomité de Defensa Nacional argumentó que la intención no era beneficiar a un tipo particular de música. Por otro lado, un parlamentario resaltó que hay competencias internacionales de música clásica que son validadas por el MMA; sin embargo, el público general no las reconoce, como sí nota un Billboard o un Grammy.

Otro argumento fue el de la posible desigualdad. “Si alguien obtiene medallas en olimpiadas de matemáticas, ¿debería ser exonerado del servicio militar?”, enfatizó un miembro del subcomité.

“Existe el problema de establecer un estándar. Por ejemplo, si el primer lugar es una posición en Billboard, ¿cuál es el segundo lugar? ¿El chart de UK? ¿El chart de Oricon?”, agregó el viceministro de Defensa Nacional.

Por ello, se definió que, para tomar una decisión final, se necesitaría el consenso popular. Dispatch señala que, en octubre del 2020, los resultados de su encuesta mostraban polarización: 46% se mostraban a favor de que realizaran un servicio alterno y 48% estaban en contra.

BTS: ídolos surcoreanos están sujetos a la Ley del servicio militar vigente. Foto: composición AFP- Jung Yeon-je / HYBE

Encuesta de Dispatch en el 2022

Este es un sondeo que la agencia Macromill Embrain elaboró por encargo de Dispatch Corea; así se podría dar un atisbo de qué opina un sector del público sobre los agentes culturales como excepción al servicio militar. Cabe resaltar que la muestra es de 1.000 personas, con edades de 14 a 59 años, con un nivel de confianza del 95% y margen de error ± 3.1%.

El 89% de los encuestados está de acuerdo con beneficios a “quienes contribuyen a la promoción del prestigio nacional y la creación cultural”. Directamente, 86% de los encuestados dijo “simpatizar” con el servicio militar alternativo como beneficio.

Sin embargo, Dispatch resalta que el público encuestado no conoce a detalle el criterio para elegir quién se puede favorecer con ello (73%). La encuesta mostró una lista de las competencias validadas actualmente y un promedio de 76% dijo ‘no conocerlas’.

Preguntas ¿estás de acuerdo con beneficios a quienes contribuyan a la promoción del prestigio nacional y creación cultural? Foto: Dispatch

El 70% de los encuestados señaló que el sistema debía mejorarse: los argumentos más populares fueron que “se necesita un estándar más claro” (54%), “debe estar alineado a las tendencias actuales” (46%), “debe expandirse a la cultura popular (40%)”.

¿Qué área debería incluirse en el sistema de excepción como agentes culturales? Según Dispatch, 65% de encuestados respondió K-pop, y a continuación aparece K-Content.

Luego, se les preguntó “¿quién creen que contribuye más a la promoción del prestigio nacional y desarrollo cultural?” (Elección de cuatro figuras en orden de prioridad). 64% de los encuestados eligió a BTS.

BTS. Encuesta de Dispatch sobre el servicio militar especial como agentes culturales. Foto: Dispatch