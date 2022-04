La reciente aparición de Jung Ho Yeon en un video del cantante The Weekend sorprendió a los y las fans de la modelo, ya que ella fue la protagonista de “Out of time”. En las escenas, ella tiene una cita con el intérprete de “Blinding lights”. Ahora, la actriz es una de las más solicitadas para participar en una película hollywoodense.

Esta no es la primera vez que la actriz principal de “El juego del calamar” se encuentra en el elenco de una producción de Hollywood. El 17 de marzo del 2022 se confirmó que estaría en la serie “Disclaimer” de Apple TV+ junto a Cate Blanchett, reconocida por su papel en “Carol” y “Thor: Ragnarok”.

Jung Ho Yeon en película de Hollywood

La modelo Jung Ho Yeon estará en la nueva cinta del director de “The last black man in San Francisco” y “American paradise”, Joe Talbot. La película se llama “The governesses” y será producida por A24. Además, contará con el financiamiento de BBC Film.

Por otro lado, según el artículo de la página de noticias de entretenimiento The Hollywood Reporter, el cast estará grabando en España en los próximos meses.

Jung Ho Yeon es una reconocida modelo que desfiló para importantes marcas como Louis Vuitton y obtuvo su primer papel actoral para "El juego del calamar". Foto: Netflix

¿De qué va a tratar “The governesses”?

“The Governesses” está basada en el libro del mismo nombre de la autora francesa Anne Serre. La historia reúne a tres institutrices que tendrán que cuidar a unos niños en una casa de campo. Sin embargo, ellas no son lo que parecen y tratarán de trastornarlos mientras alejan a los padres de sus cargos.

Portada del libro "The Governesses" de Anne Serre para película con Jung Ho Yeon. Foto: Amazon.

¿Quiénes actuarán en “The governesses”?

Jung Ho Yeon compartirá la pantalla con Lily Rose Depp, hija del famoso actor Johnny Depp y Vanessa Paradis, exmodelo. Por si fuera poco, estará con Renate Reinsve, ganadora del Festival de Cannes en la categoría de mejor actriz por “La peor persona del mundo” en el 2021. Por el momento, no se han revelado más detalles sobre el resto del elenco.