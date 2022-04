Con el inicio de BTS “Permission to dance on stage” en Las Vegas cada vez más cerca, se difunden imágenes del Allegiant Stadium durante los preparativos para la serie de conciertos. Desde el 8 de abril, el recinto ubicado en Paradise, Estados Unidos, acogerá a miles de ARMY, que se darán cita para ver el megaespectáculo de las superestrellas de Corea del Sur y disfrutar de otros eventos. ¿Cómo luce el estadio?

Tras su paso por los Grammy 2022, donde brillaron como el acto principal —aunque perdieran su nominación—, los Bangtan Boys cantarán y bailarán lo mejor de su repertorio en esta nueva parada de “PTD” en continente americano, tras los shows celebrados en Los Ángeles a finales del 2021.

Además del concierto, ARMY también podrá disfrutar de otros eventos temáticos, como la exposición de fotos “Behind the stage: Permission to dance”, el espectáculo de agua Magnificent Water Show with BTS Music” en la pileta de Bellagio, after party después de cada una de las cuatro fechas, etc.

Además, hoteles y restaurantes ofrecerán servicios a los fans inspirados en las superestrellas del k-pop, como menús especiales y cuartos con beneficios especiales, entre estos photocards.

BTS, fiesta para ARMY en Las Vegas. Foto: Twitter

Así luce el Allegiant Stadium previo al show de BTS

Las Vegas se alista para teñirse de morado, al igual que el Allegiant Stadium. En fotos difundidas en redes sociales el 6 de abril, presuntamente captadas este fin de semana, se aprecia la construcción del escenario y las pasarelas que pisará BTS en los cuatro días de concierto en este estadio, uno de los más caros del mundo. Luces color de Bangtan y su fandom son vistas en una captura.

El Allegiant Stadium, en Las Vegas, se prepara para los conciertos de BTS. Foto: Twitter

Fechas de “PTD Las Vegas”

El espectáculo de Bangtan será transmitido en simultáneo en el evento presencial Live Play para fans en Las Vegas que se quedaron sin entrada. Además, la última fecha llegará a todo el mundo vía online.