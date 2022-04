BTS en concierto: cómo ver “Permission to dance on stage Las Vegas” online

Desde la confirmación de los conciertos presenciales de BTS en “Permission to dance on stage” de Las Vegas por parte de la empresa BIGHIT Music, ARMY se sorprendió al conocer que la agrupación volvería a Estados Unidos con un gran espectáculo, el cuál tendrá una transmisión online para todo el mundo.

De igual manera, las entradas para las cuatro fechas de los espectáculos de “Permission to dance on stage” en el Allegiant Stadium de Las Vegas están completamente agotadas desde el día de la preventa. Esto se debe a que la mayoría de los y las fans que tenían la membresía de BTS tuvieron un acceso antes de la venta general y compraron el 100% de los boletos.

A pesar de ello, la compañía de BIGHIT Music manifestó que ARMY podrá disfrutar de una fecha de los conciertos en casa.

Fechas de PTD de BTS

Los días para el “Permission to dance on stage” son el 8, 9, 15 y 16 de abril del 2022 desde las 7.30 p. m. en horario de Las Vegas. La última fecha será la única que contará con un streaming online en simultáneo.

Viernes, 8 de abril: concierto presencial PTD on stage

concierto presencial PTD on stage Sábado, 9 de abril: concierto presencial PTD on stage

concierto presencial PTD on stage Viernes, 15 de abril: concierto presencial PTD on stage

concierto presencial PTD on stage Sábado, 16 de abril: concierto presencial PTD on stage + transmisión online.

BTS dará cuatro fechas de "Permission to dance on stage" en Las Vegas. Foto composición: BIGHIT MUSIC y Pixabay.

¿Cómo ver el PTD de BTS online?

Para vivir la experiencia de BTS en “Permission to dance on stage” en Las Vegas es necesario tener una cuenta en Weverse que se puede adquirir gratuitamente. No obstante, existe la membresía de Bangtan que tiene el acceso de preventas y productos oficiales.

La transmisión en vivo se dará por la plataforma de Weverse Concert, que está disponible para PC, Android, iOS y Smart TV. Con el fin de tener este beneficio, ARMY tiene que comprar su ticket a través de la página web y elegir el formato que más desee desde HD hasta 4K.

Taehyung, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin y J-Hope de BTS cantarán en "PTD Las Vegas" tras los Grammy 2022. Foto: Hybe

Precios de PTD de BTS online

Formato Membresía Precio dólares Precio soles HD una pantalla No US$ 46,10 S/ 170 HD multipantalla Sí US$ 46,10 S/ 170 4K una pantalla + HD multipantalla Sí US$ 55,40 S/ 204

Formatos de la transmisión de PTD de BTS. Foto composición: BIGHIT Music.

¿Se puede ver el PTD de BTS GRATIS?

Desafortunadamente, el concierto de BTS no se emitirá de manera gratuita por Weverse. Aunque los y las fans de la boyband empiezan a enviar links en las redes sociales como Facebook o Twitter, al igual que los en vivo dentro del estadio Allegiant de Las Vegas a través de Instagram.