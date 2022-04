Después de la presentación de BTS en los Grammys 2022, la agrupación dará cuatros fechas para los conciertos de “Permission to dance on stage” en uno de los estadios más caros del mundo, Allegiant de Las Vegas. Además, las entradas ya se encuentran agotadas desde el día de preventa.

Sin embargo, la empresa de BIGHIT Music ha organizado una lista de actividades para que ARMY disfrute su estancia antes y después de los conciertos de Bangtan en Las Vegas. Este cuenta con hoteles temáticos de BTS y comidas típicas de Corea del Sur. Al igual que un afterparty en el club JEWEL Nightclub.

BTS Pop Up Experience

En el Área 15 de Las Vegas existe una exposición de fotos “Behind the stage: Permission to dance”, el cual enseña los mejores momentos del detrás de escena de BTS durante los conciertos de “Permission to dance on stage” en Los Ángeles y Corea del Sur. La atracción está abierta desde el 5 hasta el 17 de abril del 2022 y se ubica en el Rancho Road.

Exposición de fotos de BTS en Las Vegas. Foto: Twitter.

Asimismo, incluye el BTS Pop Up Experience, el cual es una tienda de productos exclusivos de la boyband desde su era de “MIC DROP” hasta “Butter”. De igual manera, los y las fans pueden ser protagonistas para tomarse una foto en una réplica exacta de los escenarios que ha usado BTS en sus videos.

En imágenes que ha colgado ARMY dentro de este espacio a través de Twitter, se ve cómo ha sido decorado cada lugar para obtener la mejor experiencia posible. Tal es el caso del ascensor que se ve en el MV de “Butter” o los faroles de “Boy with luv” con Halsey.

Interior de BTS Pop Up. Foto: Twitter

Interior de BTS Pop Up. Foto: Twitter

Interior de BTS Pop Up. Foto: Twitter

Interior de BTS Pop Up. Foto: Twitter

Para entrar a esta experiencia, se debe comprar una entrada para la exposición de fotos de BTS “Behind the stage: Permission to dance” y va desde los 25 a 38 dólares. Este último tiene de regalo unas postcards limitadas de la agrupación.