Ella también sufrió por el episodio 16 de “Twenty five, twenty one”. En una entrevista de prensa coreana, la protagonista Kim Tae Ri admitió que deseaba un final feliz para Na Hee Do y Baek Yi Jin en el kdrama. El desenlace de la historia, que se emitió el domingo 3 de abril, ha causado polémica entre los fans.

“Veinticinco, veintiuno” es una exitosa comedia romántica con ingredientes de nostalgia. La historia de los personajes inicia en 1998, cuando los jóvenes luchan por sus sueños tras verse afectados por la crisis económica que azotó Corea del Sur.

Años después, cuando tuvieron 21 y 25 años respectivamente, la esgrimista Hee Do y el periodista deportivo Yi Jin se vuelven a encontrar, y reconocen que sus sentimientos han cambiado de la amistad al amor. Como la historia se narra con el uso de flashbacks, el público no sabía si la pareja seguía unida en el presente.

Nam Joo Hyuk (27) y Kim Tae Ri (31) son las estrellas de esta serie que apela a la nostalgia. Foto: tvN

Final de “Twenty-five, Twenty one”

Contrario al clamor popular, Na Hee Do y Baek Yi Jin rompieron su relación. Aunque el protagonista masculino no falleció (como temían los fans), el romance de los personajes no prosperó y quedó como “un bello recuerdo del primer amor”.

“No pude hacer nada, porque la escritora ya tenía planeado que el drama terminase así”, comentó Kim Tae Ri para Star News. “Pero también le rogué mucho ‘¡oh por favor cámbialo!‘”

Episodio 16 de Twenty-five, twenty-one. Foto: captura tvN

Episodio 16 de Twenty-five, twenty-one. Foto: captura tvN

Al saber desde el inicio de la filmación cómo iba a cerrar la historia, Kim Tae Ri también tenía emociones encontradas, incluso al ver las partes de felicidad de ambos.

“El final fue muy triste y me rompió el corazón. Aún así, los televidentes dieron mucho amor al drama. Hee Do era adorable y Yijin fue una persona muy cálida. Por eso es natural que los fans apoyaran el final color de rosa. Como televidente, también fue mi deseo. Lamento mucho que haya sido un triste desenlace”, comentó la actriz, según TVDaily.

Kim Tae Ri, quien a sus 31 años tuvo el reto de interpretar a una estudiante, reflexionó sobre el episodio 16.

“Al inicio, Hee Do y Yi Jin tienen momentos hermosos, como en un comic. Sin embargo, a medida que ella creció, la historia se volvió más realista. Por ello, el final también debía ser así. En los comics encuentras un final perfecto con el primer amor; pero en la vida real, se trata de una separación que siempre recuerdas”, expresó en Star News.