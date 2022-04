El 27 de marzo del 2022, la empresa HYBE anunció la llegada del nuevo girlgroup LE SSERAFIM, el cual estará conformado por seis integrantes. Asimismo, durante los primeros días de abril, la cuenta oficial de Facebook del sexteto ha estado colocando quiénes participarán en este nuevo proyecto. En ese contexto, usuarios de internet mencionaron que una de las integrantes no es lo que parece.

Desde el 25 de marzo, se consideró a Miyawaki Sakura y Kim Chaewon, exintegrantes del grupo disuelto de IZ*ONE, como participantes en la agrupación de HYBE, al igual que unas trainees de la compañía. Tras ello, el 4 de abril, se confirmó que una de las integrantes era Kim Garam, quien es considerada como una acosadora escolar, según sus compañeros de escuela.

Kim Garam en polémica

Apenas se publicaron sus fotos como flamante integrante de LE SSERAFIM, Kim Garam obtuvo críticas positivas por su belleza, puesto que es parecida a Jennie de BLACKPINK. Sin embargo, un usuario de internet también subió una imagen de la cantante en su tiempo como escolar.

En la instantánea, se la ve con otros compañeros de clase delante de una pizarra que contiene dibujos lascivos. En tanto, Kim Garam se tapa el rostro. Posteriormente, hubo comentarios que decían que la cantante era una ‘bully’ en la escuela, ya que iba a intimidar a las demás chicas si no la trataban bien. Además, se la ha acusado de beber y fumar.

De acuerdo con otros estudiantes que estudiaron con ella, la mayoría mencionó que todas las pruebas y comentarios eran reales y que les parecía injusto que debutara en una empresa como HYBE.

Publicación de supuesto acoso escolar de Kim Garam de LE SSERAFIM. Foto: captura.

¿HYBE se ha pronunciado sobre Kim Garam?

Por el momento, la compañía de HYBE no ha colgado algún comunicado o ha realizado alguna investigación . No obstante, en la página de Pann Nate y The Qoo, otros internautas han mencionado que las actitudes que se describen de Kim Garam son falsas y que ella nunca ha actuado de esa manera en clases.