Luego del trajín de los Premios Grammy 2022, los miembros de BTS se alistan para los conciertos Permission to dance on stage - Las Vegas de este fin de semana. Jungkook aprovechó un momento en la medianoche del 5 de abril para realizar una transmisión en vivo por VLive y saludar a los fans coreanos e internacionales.

Durante su live stream, el vocalista principal de BTS reveló que aún hay molestias post-covid que persisten y que está un poco preocupado por su desempeño en los shows en vivo que se avecinan.

“Estoy con muchas ansias por el concierto. También estoy un poco preocupado porque mi condición es diferente a la de antes. Parece que me agito más rápido y bueno... no lo sé... trataré de hacer lo mejor que puedo”, refirió.

Jungkook durante transmisión en vivo. Foto: VLive

¿Qué pasó con Jungkook en VLive?

Jungkook estaba entretenido respondiendo preguntas de los fans y cantando un poco hasta que el teléfono de su habitación comenzó a sonar. Ello se repitió varias veces y, luego de comprobar que no eran llamadas de su staff, el cantante de Kpop pidió que quien fuese responsable de ello se detuviera.

“Por favor, no hagan llamadas de broma. Da miedo, se me puso la piel de gallina. El sonido de este teléfono da miedo”, dijo Jungkook antes de intentar responder. “Seguro estás viendo este VLive ahora, ¿verdad? No llames por favor”.

“¿Cómo se contestan las llamadas en este teléfono? Incluso la pantalla está rara, me siento como el protagonista de una película de miedo”, agregó el artista antes de que un miembro de su staff ingresara para llevarse el dispositivo.

Un grupo de ARMY cree que quizá fueron sasaengs (fans acosadores), quienes suelen llamar a los artistas durante transmisiones en vivo para verificar que el número que se les filtró es real.

En este caso, los fans se preocuparon porque se trataba del teléfono de un hotel, al que no cualquier persona podría tener acceso.

Otro sector cree que algún otro miembro de BTS pudo haber llamado a Jungkook, pero el contrargumento es que el aparato sonó más de dos veces y no creen que ellos hayan insistido con la broma si su amigo dijo que estaba asustado.

De tratarse de una acción sasaeng, los fans esperan mayor seguridad de BIGHIT, pues los integrantes de Bangtan todavía permanecerán en Las Vegas por un par de semanas más.