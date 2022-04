Después de la confirmación de que BTS estaría nominado y haría una presentación única para la gala central del número 64 de los Grammy, ARMY esperó impaciente el evento, ya que la agrupación se juntaría con otros cantantes y modelos. No obstante, nadie esperó las reacciones de los y las espectadoras hacia Taehyung.

A partir de la actuación que BTS tuvo con “Butter”, canción nominada en la categoría de mejor performance dúo/grupo del año, la mayoría de los y las fans se sorprendieron ante la coreografía de los chicos, sobre todo, frente a la interacción que Taehyung tuvo con Olivia Rodrigo, cantante de “good 4 u”.

V de BTS, el personaje de los Grammys 2022

Taehyung es considerado el personaje principal de la noche de los Grammy 2022, desde su entrada en la alfombra roja; él vistió prendas de Louis Vuitton, marca de la cual BTS es embajador desde el 2021. Una de las periodistas de la revista ELLE indicó que el conjunto que V usó, junto al ramo de flores gigante, se le veía perfecto .

Comentario de periodista de Elle sobre Taehyung de BTS en la red carpet. Foto: captura Twitter.

Por si fuera poco, las revistas y periódicos de espectáculos no pararon de hablar sobre el cantante de “Singularity” luego de su presentación de “Butter”, el cual incluyó una breve conversación con Olivia Rodrigo. Las cuentas oficiales de Rolling Stone, E! News, BuzzFeed, InStyle, entre otros, empezaron a publicar sobre este suceso en redes, volviéndose viral en minutos .

Páginas de entretenimiento sobre interacción de Taehyung de BTS con Olivia Rodrigo. Foto: Generación K-pop.

Además, otro hecho que sucedió durante la ceremonia fueron las fotos de Taehyung con Lady Gaga, puesto que él ha comentado que es un gran admirador de la intérprete de “Born this way” y del género de jazz. Cabe recordar que colgó un video bailando el tema de Frank Sinatra, “Fly me to the Moon”.

Medios de comunicación de la interacción entre Taehyung de BTS y Lady Gaga. Foto: Generación K-pop.

De igual manera, el número de seguidores de la cuenta oficial de V en Instagram aumentaron unos 300.000 usuarios nuevos durante la gala central de los Grammys 2022, siendo una de los perfiles más seguidos en las últimas 24 horas.