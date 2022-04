¿BTS tendrá tour mundial y comeback en los próximos meses? Informe sobre grupo alborota a fans

Tras los Premios Grammy, un informe desde Corea del Sur indica que BTS tendrá tour mundial y comeback en los próximos meses de 2022. Como es de esperarse, la información emociona a los miles de fans que cuentan los días para ver a las superestrellas del pop en la serie de conciertos en Las Vegas, pero, ¿qué tan cierto es? Te contamos qué se sabe sobre la agenda oficial de los Bangtan Boys.

Sobre el comeback de BTS

Semanas atrás, cuando BTS anunció las fechas de “Permission to dance on stage” en Las Vegas, k-media informó que había expectativas de un próximo lanzamiento de Bangtan.

No hubo mayores detalles y BIGHIT no se pronunció al respecto, pero los idols han mencionado en más de una ocasión que alistan música nueva, por lo que es un hecho que habrá comeback en algún momento próximo.

BTS en la red carpet de los Premios Grammy 2022. Foto: EFE

Sin embargo, desde el país cuna del k-pop se precisa ahora que el regreso estaría programado para el segundo trimestre del año, entre abril, mayo y junio.

ARMY comparte su emoción por esta noticia y apresuró los preparativos para el comeback de sus artistas; sin embargo, cabe precisar que esta información proviene de un reporte que, aunque está difundiéndose en redes como un parte de BIGHIT, en realidad es una proyección de expertos basada en datos del Centro de Investigación de Valores de Yuanta. Es decir, es un estimado, mas no realidad.

Información sobre BTS proviene de un reporte con proyecciones de insiders. Foto: @ryuminating

Tour mundial de BTS en 2022

El informe también apunta a que los dos veces nominados al Grammy iniciarán una gira mundial durante el tercer trimestre de 2022, entre julio, agosto y septiembre. No obstante, al igual que sucede con la noticia del comeback, se trata de una proyección de insiders.

A pesar de ello, los fans pueden tener por seguro que los Bangtan Boys tendrán un nuevo tour tras el cancelado Map of the soul y el final de la serie “Permission to dance on stage”, ya que esto fue anunciado en la conferencia de HYBE Corporation a inicios de marzo de este año.