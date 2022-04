El regreso de BIGBANG fue el 5 de abril del 2022 en Corea del Sur con la canción “Still life”. El comeback fue anunciado el 20 de marzo a través de las cuentas de YG Entertainment en redes sociales, ya que la agrupación no lanzaba una nueva canción desde hace 4 años con 3 meses.

Asimismo, días antes de la confirmación oficial, la agencia de YG indicó que las grabaciones de un nuevo video de BIGBANG terminaron el 16 de marzo, de acuerdo con los medios de comunicación surcoreano. Ante el pronunciamiento, el fandom de VIP empezó a crear teorías sobre el comeback de BIGBANG, las cuales fueron cercanas al estreno del MV.

Detrás del MV de “Still life”

El video emocionante de “Still life” se estrenó el martes 5 de abril a las 00:00 a.m. (KST) , mientras que en Perú fue a las 10:00 a.m. del 4. Los chicos de BIGBANG aparecieron por separado durante el MV. G-Dragon estaba en la calle con un tono de color pastel; Daesung, en un edificio blanco con celeste; T.O.P, en la Luna con una máscara; y Taeyang, en un barco rodeado de flores.

BIGBANG en el MV de "Still life". Foto composición: Twitter.

Una de las escenas que impactó a VIP fue la aparición de 4 sillas juntas, pero una de ellas estaba separada en uno de los espacios. Sin embargo, esta última se encuentra descuidada, lo que posiblemente hace referencia a Seungri , quien estuvo involucrado en la polémica de Burning Sun desde el 2019.

Referencia de Seungri en MV de "Still life" de BIGBANG. Foto: Twitter.

Asimismo, VIP quedó sorprendido cuando ante las letras de la canción, ya que tienen frases en las que extrañan los días juntos y haciendo conciertos. “Adiós ahora a mis amados días de juventud. Nuestra hermosa primavera, verano, otoño, invierno”, mencionan en las primeras estrofas.

¿T.O.P deja BIGBANG?

Por el momento, T.O.P no ha confirmado su separación del grupo, pero la agencia de YG Entertainment manifestó que su contrato con el cantante había terminado el 7 de abril del 2022, después de 16 años trabajando con ellos. A pesar de ello, el intérprete de “Doom Dada” participó para el último lanzamiento de BIGBANG.