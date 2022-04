Doja Cat y SZA son las ganadoras de la categoría Mejor actuación de un dúo o grupo pop (Best pop duo o group performance) en los Grammy 2022. Este resultado dejó a la boyband surcoreana BTS sin el anhelado premio por segunda vez.

Los Grammy Awards 2022 se realizaron el domingo 3 de abril en la ciudad de Las Vegas. Este es el cuarto año que BTS participa en el evento; había gran expectativa por lo que pasaría con su nominación y por la presentación que prepararon para la gala.

Grammy 2022: Taehyung, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin, J-Hope en la alfombra roja. Foto: AFP

Los siete integrantes acudieron en persona a la ceremonia y estuvieron atentos a la lectura de los ganadores.

Esta vez, el trofeo fue para la canción “Kiss me more” de Doja Cat y SZA. . Otros temas musicales que estaban nominados en este segmento fueron “Lonely” de Justin Bieber y Benny Blanco, “Higher Power” de Coldplay y “I get a kick out of you” de Tony Bennett y Lady Gaga

Las cámaras captaron a los integrantes de BTS aplaudiendo a las cantantes que levantaron el trofeo.

BTS aplaude a las ganadoras del Grammy. Foto: captura

BTS y “Butter” en los Grammy 2022

A pesar de que no se llevan el premio a casa, los miembros de BTS dejaron todo en el escenario. Su talento incuestionable en performance resaltó en colaboración con el equipo de baile In the lab.

Los artistas surcoreanos interpretaron “Butter”, uno de los más grandes éxitos de su repertorio.