Los chicos de BTS se encuentran en Las Vegas para dar un espectáculo inolvidable en la premiación de los Grammys 2022. Asimismo, ARMY espera sus conciertos de “Permission to dance on stage” en dicha ciudad de Estados Unidos. La agrupación ha estado divirtiéndose en el estado norteamericano y se encontró con Anderson .Paak.

Jimin y Namjoon publicaron una foto con el cantante Anderson .Paak y Bruno Mars el 1 de abril en sus cuentas oficiales de Instagram. Ellos dos y Yoongi asistieron a uno de los conciertos del 31 de marzo en el Dolby Live de Las Vegas. Ante ello, ARMY pensó que esto sería una señal para una posible colaboración de Bangtan con los artistas.

Anderson .Paak con BTS

Por si fuera poco, el intérprete de “Smokin out the window” colgó dos instantáneas con el grupo el 3 de abril, en donde no solo estaban Jimin, Namjoon y Yoongi, sino Taehyung, Jungkook y J-Hope, quienes habían salido de cuarentena recientemente. El artista norteamericano publicó la fotografía con la descripción: “¡Las estrellas salieron esta semana! Amor a mis hermanos” .

Ante ello, el fandom de ARMY continua con la ilusión de que Bangtan realice una canción con el dúo próximamente, ya que uno de ellos está pidiendo que su colaboración sea una realidad en los próximos meses.

Publicación de Anderson .Paak con BTS en Twitter. Foto: captura Twitter.

Colaboración de Anderson .Paak con BTS

El 27 de marzo, Anderson .Paak se encontraba interactuando con sus fans hasta que uno de ellos le preguntó si iba a realizar un tema con BTS, a lo que él contestó que ese es uno de sus sueños . ARMY viralizó el posteo, el cual obtuvo más de 34.000 me gusta a unas horas de su publicación.

De igual manera, los y las fans de BTS esperan que esto sea confirmado por BIGHIT Music después de la reunión de ambas estrellas en Las Vegas, al igual que su reencuentro en la celebración de los Grammys 2022.