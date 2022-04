Taehyung bailando “Fly me to the moon” sumó una nueva sorpresa a fans de BTS tras la foto de Jimin, Namjoon y Suga con Bruno Mars y Anderson .Park de Silk Sonic. V, el popular visual y barítono de Bangtan, lució sensuales pasos al ritmo de la canción de jazz inmortalizada por Frank Sinatra en un video que subió a Instagram. Aquí te mostramos este clip que causa sensación en las redes sociales y te contamos qué se sabe sobre este.

El baile de Taehyung

Todo buen ARMY sabe que Kim Taehyung es un amante del jazz, pero nunca antes había subido algún video de él mismo disfrutando este género musical en pasos de baile, hasta el 1 de abril. Y la canción que hace mover al idol en este clip es “Fly me to the moon”, tema ícono del jazz que fue popularizada en la voz de Frank Sinatra, uno de los más grandes astros de la música del siglo XX.

Taehyung en el centro de la pista de baile danzando "Fly me to the moo". Foto: Twitter

Se desconoce exactamente en qué local se dio esta grabación, la cual está disponible en la cuenta de Instagram del famoso coreano de 26 años con la descripción “¿Bailamos?”. Sin embargo, es casi un hecho de que fue registrada en Las Vegas, ciudad en la que se encuentra el idol con motivo de la participación de BTS en los Grammys 2022 y la serie “PTD on stage”.

Lo que es visible es que hay músicos interpretando la pieza en vivo acompañados de un piano, mientras la superestrella k-pop se mueve alegre y sensualmente al centro de la pista entre parejas de adultos mayores. Uno de estos danzantes, en particular, capta la atención por su atenta mirada al integrante de BTS.

Taehyung y Frank Sinatra

Tan solo horas antes de mostrarse bailando “Fly me to the moon”, el también actor hizo notar su admiración por Frank Sinatra al subir a Instagram el video de una conocida presentación del cantante también conocido como ‘The Voice’.

En esta, el ya fallecido ícono acompaña a Sammy Davis Jr. en una performance de “Me and my shadow”. Esta grabación fue registrada durante la visita de Sammy al set de ”The Frank Sinatra Show” en 1958.