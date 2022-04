Este domingo, BTS podría llevarse su primer Grammy. La boyband formada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook compite por un gramófono dorado este 3 de abril, en la gala organizada por la Recording Academy en Las Vegas.

Además de acudir como nominado, BTS fue seleccionado para presentarse en el escenario de los Grammys 2022. El año pasado, Bangtan filmó su actuación de “Dynamite” desde Corea del Sur debido a la pandemia; sin embargo, ahora estará en vivo y en directo en el show.

No es la primera vez que los intérpretes de “Boy with luv” son invitados a la gala. Durante cuatro años seguidos, BTS probó ser la gran atracción de los Grammy y quienes despiertan mayor conversación en redes sociales. Este 2022 no será la excepción.

¿Cuántas veces ha sido nominado BTS?

En total, BTS tiene dos nominaciones a los Grammy a lo largo de su carrera . La primera de ellas llegó en la edición 2021 de los premios. Aunque los fans esperaban que se considerara los lanzamientos de Bangtan en categorías principales, la boyband fue nominada en la sección Mejor performance de un dúo o grupo pop con “Dynamite”.

A pesar de la expectativa, BTS no ganó en esa oportunidad; sin embargo, los artistas resaltaron la oportunidad de presentarse con un tema propio, por primera vez, en la ceremonia principal.

En la edición 64 de los Grammy Awards, BTS vuelve a competir en la categoría de Mejor performance de un dúo o grupo pop con el tema “Butter”. Esta canción fue el lanzamiento de mejor rendimiento de Bangtan en los charts estadounidenses: estuvo 10 semanas como #1 del Hot 100 de Billboard.

Decidir un ganador en esta categoría no es tarea fácil. Además de BTS, también figuran como nominados los siguientes duetos/grupos: Tony Bennett y Lady Gaga con “I get a kick out of you”, Justin Bieber y Benny Blanco con “Lonely”, Coldplay con “Higher power”, y finalmente Doja Cat y SZA con “Kiss me more”.

El grupo BTS es oficialmente el primer acto coreano nominado dos veces consecutivas a la categoría Mejor interpretación pop de dúo o grupo de los Grammys. Foto: Hybe

¿A qué hora serán los Grammys 2022?

La entrega de premios inicia con la ceremonia no televisada llamada ‘Grammy premiere’. Ahí se revelará el nombre de los ganadores en el grueso de las categorías y comienza a las 2.00 p. m. (Hora Lima).

La alfombra roja de los premios Grammy comenzará a las 5.30 p. m. (Hora Lima); mientras la gala central se ha programado para las 7.00 p. m. (hora Lima). La performance de Silk Sonic (Bruno Mars y Anderson Paak) abrirá el show.