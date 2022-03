La prensa coreana ha llamado la ‘boda del siglo’ al matrimonio de Hyun Bin y Son Ye Jin. Dos actores con casi veinte años de carrera en la industria se casaron en la tarde del jueves 31 de marzo y la ceremonia dejó emocionados a los fans de kdramas. No es para menos, pues los novios protagonizaron “Crash landing on you” antes de enamorarse y formar una familia en la vida real.

Aunque la boda se llevó a cabo en un hotel con estricta seguridad; los reporteros locales lograron captar imágenes de la ceremonia que se realizó al aire libre. Son Ye Jin y Hyun Bin son ahora esposos ante la ley.

Son Ye Jin y Hyun Bin: así fue la boda del siglo. Foto: The Fact

Lista de invitados a la boda

Horas antes de la ceremonia, largas filas de automóviles se formaron en el acceso al Walkerhill Hotel Aston House. Esta es la lista de invitados que llegaron al evento, según fueron vistos por los reporteros. Otros nombres fueron informados por artículos en medios coreanos.

Jang Dong Gun y Ko So Young

Sol Kyung Gu y Song Yoo Ah

Lee Byung Hun y Lee Min Jung

Ahn Sung ki

Hwang Jung Min

Cha Tae Hyun

Joo Jin Mo

Park Joong Hoon

Jin Jin Hee

Jung Hae In

Gong Yoo

Song Joong Ki

Kim Sun Ah

Ha Ji Won

Lee Yeon Hee

Yoona

Uhm Ji Won

Gong Hyo Jin

Oh Yoon Ah

Jeon Mi Do

Park Kyung Rim

Fans esperan que los invitados mencionados compartan fotos tomadas con la pareja de recién casados.

Gong Hyo Jin atrapó el bouquet

¿Será la siguiente como predice la tradición? La actriz de “Cuando la Camelia florece” asistió al matrimonio como mejor amiga e invitada de la novia Son Ye Jin. Según JTBC, Gong Hyo Jin fue la persona que atrapó el bouquet en esta popular costumbre de bodas.

Gong Hyo Jin es una de las amigas más cercanas de Son Ye Jin. Foto: Naver

Este es un clip que muestra la toma de fotos grupales y el momento de felicidad para los invitados y los novios.

Canciones en la boda de Hyun Bin y Son Ye Jin

Los cantantes Gummy, Kim Bum Soo y Paul Kim tuvieron a cargo la parte musical del evento. Según la prensa, Gummy interpretó “Give you my heart” (original de IU), una canción significativa para la pareja pues es un OST de la serie “Crash landing on you”.

Kim Bum Soo (conocido por el famosísimo “Bogoshipda” de Escalera al cielo) deleitó con la canción “Only you” OST de “Hyde, Jekyll and Me”, kdrama que protagonizó Hyun Bin en 2015.