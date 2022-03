Faltan pocos días para el capítulo final de “A business proposal”, el K-drama que ha impactado a la audiencia, logrando alcanzar más de 11,6% del rating, según un artículo del medio Soompi. Asimismo, la producción surcoreana está beneficiando a grandes empresas del entretenimiento.

Webtoon de “A business proposal”

Durante el 2019, la autora Hae Hwa empezó a publicar los primeros episodios del webtoon “A business proposal”, el cual trataba del CEO de una importante empresa enamorándose de una empleada. Kang Tae Moo tendrá que casarse con la próxima mujer que conozca en una cita a ciegas, pero Shin Ha Ri tendrá que tomar la identidad de su amiga Jin Young Seo.

Desde que subieron los capítulos, la novela fue un éxito en la página de Kakao . Ante ello, la compañía de Cross Pictures decidió realizar un k-drama sobre la historia. Debido al estreno de la producción, los y las fans empezaron a leerla en Webtoon. De acuerdo con Kakao Entertainment, las visitas subieron diez veces más que antes en Tailandia, al igual que en Indonesia y Taiwán.

Por si fuera poco, la empresa que brinda servicios de webtoon y novelas, Piccoma, registró un incremento en las ventas, de acuerdo con Kakao Japón.

Webtoon "A business proposal" y dónde leerlo en español. Foto: Tapas

“A business proposal” en Netflix

Asimismo, “A business proposal” se ha posicionado en el primer lugar del Top 10 de las producciones no inglesas más vistas a nivel global de la plataforma de Netflix, superando así a “Forecasting, love & weather” o “Twenty five, twenty one”. Cabe recordar que el k-drama aún no se estrena en América Latina.

Actualmente está en el puesto uno de Arabia Saudita, Filipinas, Indonesia, Japón, Malasia, Tailandia, Vietnam, Singapur, Hong Kong y Bangladesh.

"A business proposal" en Top 10 Global de Netflix. Foto: captura

Casa productora de “A business proposal”

Cross Pictures realizó la producción del exitoso K-drama obteniendo resultados positivos entre la colaboración que hizo con Kakao para las grabaciones de “A business proposal”. Conforme a una nota de la página de Allkpop, Kakao Page invirtió más de 4,8 millones de dólares para adquirir el 49% de las acciones de la casa productora .