El grupo femenino de JYP Entertainment, TWICE, inició su gira llamada “4th World Tour III” en Seúl, Corea del Sur, el 25 de diciembre del 2021. Las chicas regresaron a los escenarios con éxitos como “The feels”, “I can’t stop me”, “Fancy”, entre otros. Ahora, la agrupación tiene nuevas fechas para Estados Unidos.

En primeras jornadas de TWICE en el país norteamericano, la aparición de Jeongyeon fue uno de los mejores momentos durante su concierto en The Forum de Los Ángeles, el 15 de febrero del 2022. Este es un recinto deportivo de poca capacidad en donde se organizan espectáculos culturales y competencias. Asimismo, el fandom de Once se emocionó al ver al grupo conformado por 9 integrantes, en vez de 8.

Concierto de TWICE en Los Ángeles

Las cuentas oficiales de TWICE en redes sociales confirmaron que las chicas estarán de nuevo en Los Ángeles con un exclusivo concierto en el Banc of California Stadium y este sería el primer grupo femenino y la segunda agrupación de K-pop en realizar una presentación en un estadio de Estados Unidos.

El Banc of California Stadium tiene una capacidad de 22.000 espectadores. Foto: LAFC

¿Cuándo será el concierto de TWICE?

La única fecha que la empresa de JYP Entertainment ha indicado para “4th World Tour III” de TWICE en Los Ángeles es el 14 de mayo del 2022 desde las 7.30 p. m. en horario de California . Asimismo, la agencia manifestó desde cuándo empieza la venta de entradas.

Afiche oficial de "4th World Tour III" de TWICE en Los Ángeles. Foto: JYP Entertainment

¿Cuándo puedo comprar y cuánto cuestan las entradas para TWICE?

De acuerdo con la página de Ticketmaster, la venta de boletos para el concierto de TWICE empezará el 6 de abril a las 3.00 p. m. (PDT). Los precios más económicos van desde los 59,5 hasta 99,5 dólare s.

Precios de entradas para "4th World Tour III" de TWICE en Los Ángeles. Foto: Facebook

Mientras que el costo de la entrada para las primeras filas es de 199,5 dólares. Este último incluye un paquete VIP para Once que consiste en tener acceso a la prueba de sonido de las chicas, un asiento para tener una buena vista, regalos exclusivos y la oportunidad de comprar merchandising antes del concierto.

Paquete VIP para "4th World Tour III" de TWICE en Los Ángeles. Foto: Facebook

De igual manera, la página de Live Nation K-pop compartió una lista de los productos de TWICE el 6 de marzo. Se espera que el stock vuelva a estar disponible para la fecha del 14 de mayo.