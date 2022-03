El mundo de los k-dramas celebrará una nueva boda luego del matrimonio de Park Shin Hye y Choi Tae Joon en enero. Son Ye Jin y Hyun Bin contraerán nupcias, por lo que en la víspera del gran día presentamos una recopilación de los vestidos de novia que lució la intérprete de Yoon Se Ri en el k-drama “Crash landing on you” a lo largo de su carrera artística.

Son Ye Jin en “First love rally” (2003)

Esta es una de las primeras veces en que Son Ye Jin lució un vestido de novia. La actriz interpretó a Ju Il Mae en la película “First love rally”, una historia divertida que muestra la aventura de los primeros amores y uno de los papeles protagónicos de una joven Son Ye Jin.

Son Ye Jin en vestido de novia para "First love rally". Foto: Mattube

Son Ye Jin en “Don’t look back: the legend of orpheus” (2013)

El k-drama “Tiburón” o también conocido como “Don’t look back: the legend of orpheus” presentó a Son Ye Jin en uno de sus looks más icónicos a lo largo de su carrera. La artista coreana dio vida a Jo Hae Woo, quien se ve envuelta en una dramática búsqueda de su primer amor.

Son Ye Jin en vestido de novia para "My wife got married". Foto: NTN

Son Ye Jin en “My wife got married” (2008)

La comedia romántica “My wife got married” permitió a Son Ye Jin interpretar a Joo In Ah, una mujer que después de casarse vuelve a contraer matrimonio con una segunda persona a la vez. Este es el vestido de novia que la actriz usó en la película basada en una novela homónima por Park Hyun Wook.

Son Ye Jin en vestido de novia para "Don’t look back: the legend of orpheus". Foto: Annex

Son Ye Jin en CF para Neuramis (2019)

Nuevas imágenes de Son Ye Jin en un vestido de novia llegaron para sus fans mediante un comercial de Neuramis, marca de relleno dérmico de ácido hialurónico para las arrugas.

Son Ye Jin en vestido de novia para CF de Neuramis. Foto: captura YouTube

Son Ye Jin para Valentino (2022)

Para sorpresa de los fans de Son Ye Jin y tan solo semanas antes de su boda con Hyun Bin, la famosa de Corea del Sur compartió una fotografía suya con un vestido de novia en su cuenta oficial en Instagram como promoción para el desfile de moda de Valentino.

Son Ye Jin en vestido de novia para promoción del desfile de Valentino. Foto: Instagram @yejinhand

¿Cuándo es la boda de Hyun Bin y son Ye Jin?

Una de las bodas más esperadas del año. Hyun Bin y Son Ye Jin se casarán el el jueves 31 de marzo, a las 11.00 a. m. (hora en Corea del Sur), según YTN.