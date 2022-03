Junho y Seo In Guk se suman a Jungkook de BTS como los famosos coreanos recientemente diagnosticados con COVID-19. El 29 de marzo, las respectivas agencias de los actores confirmaron los contagios y actualizaron sobre las agendas de los artistas.

Lee Junho dio positivo por COVID-19

Conforme JYP Entertainment, el idol de 2PM Lee Junho dio positivo en un kit de autodiagnóstico el 29 de marzo. Tras ello, corroboró la infección con prueba de antígenos ese mismo día.

Actualmente, el protagonista de “The red sleeve cuff”, reciente hit de dramas históricos, presenta síntomas leves de resfriado y dolor de garganta; además, cuenta con dos dosis de vacuna anti-COVID-19.

Lee Junho actuó en "The red sleeve" recientemente. Foto: JYP

La agenda del famoso coreano de 32 años queda reprogramada hasta nuevo aviso. Mientras tanto, se concentrará en el tratamiento siguiendo las pautas gubernamentales pertinentes.

“Haremos todo lo posible para su rápida recuperación considerando la salud del artista como la máxima prioridad”, puntualiza en el comunicado JYP Entertainment, agencia que también representa a TWICE, Stray Kids, ITZY y NMIXX.

Junho es vocalista y bailarín de 2PM, grupo ícono de la segunda generación del k-pop. Foto: JYP

Seo In Guk detiene rodaje de drama tras diagnóstico

Seo In Guk también confirmó contagio por COVID-19 el 29 de marzo. En su caso, el actor y cantante de 34 años dio positivo en kit de autodiagnóstico que pasó antes de grabar su nuevo drama “Minamdang”. Posteriormente, corroboró el resultado en el hospital.

Seo In Guk es un actor, modelo y cantante coreano de 34 años. Foto: Naver

El recordado protagonista de “Reply 1997″ y “Doom at your service” cuenta con tres dosis de vacunas anticoronavirus y actualmente no manifiesta síntomas, detalla su agencia Story J Company.

Siguiendo con las medidas gubernamentales para contagiados, cumplirá su tratamiento aislado. Por tal motivo, temporalmente no participará en las grabaciones de la nueva serie de comedia que coprotagoniza con Oh Yeon Seo.