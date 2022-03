Tras un año de espera para los fans, “Goedam 2″ tiene fecha de estreno en Netflix. En abril del 2022, la segunda temporada de esta serie coreana de terror urbano llega a la plataforma de streaming con nuevas historias de fantasmas que toman por asalto Seúl, ciudad capital de Corea del Sur.

También conocida como “Seoul ghost story”, este programa en formato ómnibus es dirigido por Hong Won Ki (PD de más de 1.500 CF y MV, entre estos de Seo Taiji y BTS) y reúne en su reparto a grandes actores y artistas k-pop. En particular, marcará el debut actoral de idols como Shownu, de MONSTA X, y AleXa.

¿Cuándo estará disponible la segunda temporada de “Goedam”? ¿De qué tratará y cuántos episodios tendrá? Te contamos aquí los detalles.

Sobre Goedam 2

Al igual que en la primera entrega, emitida en 2020, “Goedam 2″ contará historias de populares fantasmas de la mitología coreana, pero reinterpretadas y contextualizadas en la ciudad moderna.

La serie reunirá un total de 10 episodios, cada uno centrado en un hecho paranormal distinto y protagonizado por diferentes actores.

A continuación, la lista de capítulos, conforme Megabox Plus M.

Episodio 1: Tunnel

Episodio 2: The woman in red

Episodio 3: Necromancy

Episodio 4: Tooth worms

Episodio 5: Ghost marriage

Episodio 6: The closet

Episodio 7: The girl in the mirror

Episodio 8: A mannequin

Episodio 9: The wall

Episodio 10: Escape games

Fecha de estreno de “Goedam 2″

Separa en tu calendario esta fecha: “Goedam 2″, lo nuevo del k-terror, será estrenado en Netflix el miércoles 27 de abril del 2022 .

Imagen teaser de "Goedam 2". Foto: Netflix

Actores de “Goedam 2″

Además de la trama, el reparto del k-drama “Goedam 2″ atrapó la atención de fans y elevó las expectativas por el estreno.

Como se mencionó líneas arriba, la serie contará con la participación de actores y de idols del k-pop. Entre los primeros figuran: Kim Do Hyun (”Península” y “Hell”), Lee Young Jin, Oh Ryung, Lee Su Min, Lee Yeol Eum y Jeong Won Chang.

Reparto de "Goedam 2". Foto: Naver

En cuanto a los ídolos, encontramos a Hoya, Arin de OH MY GIRL, Jisoo (ex LOVELYZ), Jaehyun de Golden Child, Seola y Exy de Cosmic Girls, Minhyuk de BTOB, AleXa, Haknyeon de THE BOYZ y Shownu de MONSTA X. De ellos, los tres últimos asumirán el reto de su debut como actores.

Cabe mencionar con respecto a Shownu que él actualmente realiza el servicio militar y completó las grabaciones de “Goedam 2″ antes de iniciar su deber como ciudadano coreano. Por otro lado, Seola actuó en la primera temporada de la serie de k-horror (capítulo 4).