Las malas noticias sobre Jungkook y el diagnóstico de COVID-19 llegaron acompañadas de un mensaje reconfortante para los fans. Vía un audio en las historias de su Instagram, el maknae de BTS se dirigió a sus ARMY para asegurar que se encontraba bien, y dio muestra de fortaleza al dejar en claro que esta situación no le había causado un gran problema.

Horas antes, el 29 de marzo, BIGHIT anunció que Jeon Jungkook dio positivo por COVID-19 al llegar a Las Vegas.

Según la empresa, el famoso coreano de 24 años aterrizó el domingo 27 en Estados Unidos para cumplir la agenda grupal, que incluye los Grammys 2022 y “PTD on stage”, pero, debido a malestares en la garganta, ese día le practicaron dos pruebas PCR. Se corroboró su contagio el lunes 28.

BTS: Jungkook (24) solo muestra síntomas leves de COVID-19, según comunicado de BIG HIT. Foto: Naver

Recordamos que el ‘golden maknae’ llegó al continente americano sin sus compañeros de BTS, pues adelantó vuelo para “completar preparativos” de la performance conjunta para los premios, donde el septeto k-pop también participa como nominado.

J-Hope tampoco estuvo presente en el viaje de BTS debido a que dio positivo por COVID-19 tan solo días atrás, el 25 de marzo.

Jin, Jimin, Taehyung, Suga y Namjoon de BTS fueron vistos en el Aeropuerto de Incheon en Corea del Sur. Foto: composición La República / Dispatch / OSEN /SBS

Mensaje de Jungkook tras dar positivo por COVID-19

Jungkook fue conciso en su mensaje vía Instagram. “Estoy bien, no es gran cosa”, aseguró en el audio. Estas palabras reconfortan en gran medida a sus fans, quienes manifestaban preocupación de que se viera afectado anímicamente por el contagio en pleno descuento de los Grammys 2022 y “Permission to dance on stage Las Vegas”.

De la actualización, por otro lado, fans destacan dos aspectos importantes: que la voz del idol suena un poco cansada, y es de entenderse ya que el síntoma de COVID-19 que presenta es malestar en la garganta, y que este fue pronunciado por la estrella con el acento y expresión de su tierra Busan, ciudad que lo vio nacer en 1997.