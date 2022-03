El 29 de marzo, BIGHIT confirmó que Jungkook de BTS dio positivo a la COVID-19 tras su llegada a Los Ángeles, por lo que su presentación en los Grammys programada para el 3 de abril está por confirmarse. Horas más tarde, el idol de Corea del Sur publicó un curioso video en Instagram en donde habló directamente con ARMY. ¿Qué fue lo que le comentó Taehyung?

Jungkook de BTS tras contagiarse de COVID-19

Los seguidores de Jungkook de BTS en Instagram se llevaron una grata sorpresa. Luego de que la noticia de su diagnóstico positivo a coronavirus preocupara a todo el fandom, el cantante de “Euphoria” se dejó ver por primera vez mediante un video desde que la noticia se dio a conocer.

Jungkook de BTS aparece tras dar positivo a COVID-19. Foto: captura Instagram

“Lo estoy haciendo bien, mi cuerpo no se siente pesado. Continuaré moviéndome. Estoy comiendo, recostándome, comiendo, recostándome (...) Como sea, me estoy cuidando bien, ¡así que no se preocupen mucho! Veámonos pronto, ¡vamos!”, exclamó Jungkook antes de ponerse de pie para bailar frente a ARMY en Instagram.

Jungkook de BTS escribió en la descripción en Instagram para acompañar el video “Las luces brillantes me rodean”.

Taehyung se sorprende por video de Jungkook

Debido a que todos los integrantes de BTS se contagiaron previamente, Taehyung compartió su sorpresa tras ver el video de Jungkook en Instagram, por lo que comentó: “Miren, miren, miren esos pasos de baile. El coronavirus perdió contra Jungkook, mientras que yo ni pude moverme cuando me dio COVID-19″.