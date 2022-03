J-Hope, que había dado positivo por COVID-19 el pasado 24 de marzo, se ha recuperado y culminará su cuarentena este miércoles 30 (en Corea del Sur). El integrante de BTS compartió estas novedades con ARMY en Weverse, antes de que lo hiciera su agencia. Fue una noticia reconfortante para el fandom que horas antes se enteró de que Jungkook se había contagiado del nuevo coronavirus.

Jung Hoseok escribió a la medianoche en hora de Seúl y tranquilizó a los fans que estaban pendientes de su salud.

“Estaban preocupados por mí, ¿verdad? Estoy mucho mejor. Como he comido y dormido bien durante la cuarentena, me he recuperado rápidamente. No era para menos, pues di positivo en un momento importante por varias cosas”, explicó J-Hope en su mensaje.

“Como fue una situación que se dio, creo que pasé la cuarentena pensando en descansar bien y alimentarme bien para recuperar mi condición de salud rápido y mostrarles lo mejor de mí luego. Mas que nada, me preocupaba que ustedes estuvieran demasiado intranquilos”, agregó el cantante de “Chicken noodle soup”.

J-Hope habla sobre su salud. Foto: Weverse

Hobi se despidió asegurando que pronto retomará sus actividades con los miembros de BTS, quienes viajaron a Estados Unidos.

“Lamento escribir recién, pero ¡ya terminó mi cuarentena! Aplicaré los protocolos y me reuniré con los chicos rápidamente. ARMY, cuiden su salud y no se enfermen, en estos días donde la situación es diferente a la usual”, concluyó J-Hope.

BTS en Las Vegas

Cinco de los siete integrantes de Bangtan causaron revuelo en el aeropuerto de Incheon, en la tarde del lunes 28 de marzo. La boyband de Kpop se presentará este domingo 3 de abril en la ceremonia principal de los Grammy 2022, la cual se realizará en Las Vegas.

RM, Jin, Suga, Jimin y Taehyung abordaron el avión rumbo a los Estados Unidos. J-Hope estuvo ausente por su salud; mientras que Jungkook había partido días antes para adelantar unos preparativos de la performance en los Premios Grammy.