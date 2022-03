La agencia P NATION, dirigida por el famoso PSY, confirmó, este 28 de marzo, el próximo debut de su primer grupo masculino. Los integrantes de esta boyband fueron presentados al público durante el programa musical de supervivencia LOUD que se emitió en noviembre del 2021. ¿Cuándo será el debut de TNX?

Según un post en las redes sociales de PSY, TNX (acrónimo para The New Six) es el nombre del nuevo grupo del sello P NATION que contará con seis integrantes.

El lanzamiento de su canción debut está marcado para el martes 17 de mayo, a las 6.00 p. m. KST. Desde ya, están abiertas las redes oficiales de la boyband con el fin de dar a conocer sus actividades de preparación antes del gran lanzamiento.

Debut de TNX será en mayo. Foto: Twitter

TNX y PSY

TNX se formó en el programa reality LOUD, éxito de audiencia en Corea del Sur durante 2021.

PSY, conocido mundialmente por el “Gangnam Style”, y Park Jin Young (JYP) fueron los dos productores que eligieron a trainees que audicionaban frente a ellos. Cada agencia seleccionó a su lineup final, luego de que los aprendices pasaran diversas rondas de evaluación y fuesen apoyados con votos del público.

Integrantes de TNX

Cuando culminó LOUD, los trainees de P NATION que se alistaban para el debut eran siete. No obstante, en enero del 2022 se confirmó que Tanaka Koki (que nació en el 2009) no integraría el nuevo grupo, pero continuaría como aprendiz de P NATION.

El lineup final de trainees es el siguiente:

Won Kyung Jun

Woo Kyung Jun, miembro de TNX. Foto: P NATION

Choi Tae Hun

Choi Tae Hun, miembro de TNX. Foto: P NATION

Jang Hyun Soo

Jang Hyun Soo, miembro de TNX. Foto: P NATION

Cheon Jun Hyeok

Cheon Jun Hyeok, miembro de TNX. Foto: P NATION

Eun Hwi

Eun Hwi, miembro de TNX. Foto: P NATION

Oh Sung Jun