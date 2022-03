Los integrantes de BTS aparecieron ante la prensa coreana tras los exitosos conciertos presenciales en Seúl con “Permission to dance on stage”. El septeto k-pop partió del Aeropuerto Internacional de Incheon rumbo a Los Ángeles el 28 de marzo para asistir a la ceremonia de los Premios Grammy y llevar a cabo la serie de conciertos presenciales “PTD on stage” en Las Vegas.

En la tarde del 28 de marzo en Corea del Sur, Taehyung, Jimin, Jin, Suga y Namjoon de BTS se robaron la atención de sus seguidores y k-media al llegar al Aeropuerto de Incheon con sus respectivos looks y accesorios de diseño exclusivo. Sin embargo, lo que también sorprendió en redes fue la mano vendada de Jin, quien anteriormente fue operado de emergencia por una lesión en su dedo.

Taehyung de BTS en el Aeropuerto de Incheon rumbo a Las Vegas. Foto: 10 Asia

Jimin de BTS en el Aeropuerto de Incheon rumbo a Las Vegas. Foto: Newsen

¿Qué pasó con Jungkook y J-Hope?

Reportes de la prensa coreana informaron que Jungkook de BTS viajó previamente a Las Vegas junto a su staff, pues debía arribar a Estados Unidos el 28 de marzo con la finalidad de unirse a los preparativos de la presentación de Bangtan en los Premios Grammy.

Jungkook de BTS en promociones de "Butter". Foto: BIGHIT

Por su parte, J-Hope no pudo viajar con sus compañeros debido a que se contagió de COVID-19 el 24 de marzo, por lo que recién retomará sus actividades promocionales en el mes de abril tras culminar su periodo de recuperación en casa.

Jung Hoseok, mejor conocido como J-Hope, es el sexto miembro de BTS en contagiarse con COVID-19. Foto: BIGHIT

BIGHIT, sello discográfico de BTS, declaró sobre el itinerario del grupo k-pop en el aeropuerto: “El horario de salida de BTS, incluidos algunos miembros del staff, es diferente debido a los preparativos para la ceremonia de entrega de premios”.

Jimin de BTS se despide de ARMY

A través de la plataforma Weverse, Jimin de BTS se dirigió a sus seguidores previo a su viaje a Las Vegas para no causar preocupación. J-Hope, quien no pudo viajar con sus compañeros de banda, saludó al cantante mediante un comentario.

Publicación de Jimin y comentario de J-Hope de BTS. Foto: captura Weverse

Jimin: “¡Nos iremos y volveremos a salvo!”.

J-Hope: “Nos vemos allí, Jjyamanie”.

ARMY hace tendencia en redes

Fiel a su estilo, los fans de BTS le desearon un buen viaje a los idols de Corea del Sur con el hashtag #HaveASafeFlightBTS, el cual se posicionó en las principales tendencias a nivel global en Twitter.