El reciente estreno de “Pachinko” sorprendió a los y las fans de Lee Min Ho, ya que el papel que ha obtenido es diferente a los anteriores como “Boys over flowers”. Sin embargo, volverá a su personaje romántico con un K-drama que robará los corazones del público.

A finales de 2021, Lee Min Ho había terminado de grabar la serie de “Pachinko” en Canadá y estaba en posproducción. En noviembre, algunos medios de comunicación de Corea del Sur expandieron un rumor de que él iba a participar de un nuevo drama llamado “Ask the stars”, pero que aún no estaba el elenco completo.

Sin embargo, el 28 de marzo en Corea del Sur se confirmó que el actor de “Boys over flowers” va a participar del K-drama . Asimismo, su coestrella será Gong Hyo Jin, conocida por su papel en “When the Camellia Blooms” del 2019. Además, Oh Jung Se es parte del cast, recordado por “Tío” o “It’s okay to not be okay”.

Gong Hyo Jin actuó en "Don't Dare to Dream" del 2016. Foto Wiki fandom

¿De qué va a tratar “Ask the stars”?

Por el momento, se ha informado que “Ask the stars” será una comedia romántica ambientada en el espacio . Gong Ryong (Lee Min Ho) es uno de los astronautas y turista de un viaje fuera de la Tierra. No obstante, en su camino encuentra a Eve Kim (Gong Hyo Jin) con la que vivirá una historia de amor.

La dirección de este nuevo K-drama será por Park Shin Woo, el mismo que trajo a “It’s okay to not be okay”. Por otro lado, Seo Sook Hyang de “Pasta” será el guionista de esta producción surcoreana.

Lee Min Ho debuta en Hollywood interpretando a Hansu en Pachinko. Foto: Apple TV+

¿Cuándo se estrenará “Ask the stars”?

Aún no empieza la grabación de este K-drama entre Lee Min Ho y Gong Hyo Jin. Sin embargo, en la página de noticias web Soompi, indican que posiblemente la producción de “Ask the stars” se estrene en el 2023 .