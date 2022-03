Los Premios Oscar se realizan cada año para galardonar a las mejores películas y actuaciones del año. Mayormente, en dicho evento, aparecen figuras que han participado en algunas de las cintas del último año. Sin embargo, una escena que sorprendió a los y las espectadoras de la gala de este 27 de marzo fue la presentación de BTS.

En la noche del Oscar presentaron la ganadora a mejor película animada, la cinta de Disney “Encanto”. Unos minutos después, el programa colocó un video especial en el que BTS hizo su breve aparición, donde contaron cuál era su película musical favorita.

Jimin mencionó a “Coco”, una de las últimas películas de Pixar, la cual se ambientó en la festividad del Día de los Muertos de México. Posteriormente, Namjoon añadió que dicha cinta es una obra de arte, que la vio tres veces y que lloró.

Mientras tanto, V se expresó que la compañía de animación es increíble. J-hope continuó diciendo que le gustan las películas de Disney y una de sus favoritas es “Aladdin”. Para Jin, las películas de Walt Disney transmiten emociones.

.@BTS_twt share their favorite film musical moments at the #Oscars. https://t.co/YILAwH0cbk pic.twitter.com/tn1Yjg3D51