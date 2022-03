El primer capítulo de la serie de “Pachinko” se estrenó el 25 de marzo del 2022 a través de la plataforma de streaming Apple TV+. Hasta el momento, la producción norteamericana ha obtenido grandes logros, como una puntuación perfecta de 98% en la página de Rotten Tomatoes. No obstante, Jin Ha acaba de disculparse después de cometer algunas acciones polémicas.

Usuarios de internet empezaron a encontrar una página de Jin Ha el 25 de marzo. El portal era un blog personal en donde se había colgado imágenes desde julio del 2010 hasta septiembre del 2011. Las fotos hicieron que la mayoría de los y las internautas iniciaran un debate en las principales redes sociales sobre el contenido que el actor había subido hace unos años.

Disculpas de Jin Ha con los internautas

Jin Ha escribió una disculpa para sus fans a través de su página personal. En ese sentido, menciona lo apenado que se encuentra ante las fotos que subió. “Es cierto que mi cuenta de Tumblr, Flowers in bloom, que tengo desde 2011, nunca debería haber existido”, manifestó.

La cuenta ya no existe, ya que el actor menciona que pidió a Tumblr que borrara todas las fotos que hizo hace 11 años. El intérprete detalló que no tenía conocimiento del impacto que iba a tener. “También me disculpo con aquellos que se sintieron incómodos con el contenido”, indicó Jin Ha en su carta.

Finalizó con un agradecimiento a los y las fans que le ayudaron a reconocer que sus actos fueron incorrectos y que trabajará duro en los futuros proyectos.

Carta de Jin Ha sobre las fotografías a señoras mayores. Foto: Nate

¿Cuáles son las fotos controversiales de Jin Ha?

Como se menciona, Jin Ha tenía un blog en la antigua red de Tumblr, un espacio para publicar fotos de la vida cotidiana. El título de esta sección se llamaba Flowers in bloom. Al parecer, el sitio se utilizaba para exponer la moda glamorosa de Corea del Sur, pero los usuarios vieron que esto no era así.

El artista colgó imágenes de mujeres mayores en los autobuses. Lo que indignó a la sociedad surcoreana es que la mayoría de ellas no le dieron su permiso. En las descripciones se veía cómo Jin Ha expresaba de ellas en un tono provocador.

Publicación de Juwon Park sobre las imágenes a las mujeres por parte de Jin Ha. Foto: captura Twitter

Según la página de noticias de Allkpop, algunos comentarios en redes sociales indican que ya no verán “Pachinko” por la actitud de Jin Ha al haberle faltado el respeto a las mujeres mayores de una manera obscena y que debería disculparse con las víctimas.