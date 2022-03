La agencia de JYP Entertainment reveló los conciertos de Stray Kids para su segunda gira mundial, el cual empezará el 30 de abril del 2022 en Corea del Sur. Asimismo, la agrupación tiene que presentarse en los programas musicales el país asiático con el comeback de “MANIAC”, cuyas fechas ya fueron reprogramadas.

El éxito de “MANIAC” llevó al grupo a ganar su primera victoria con “ODDINARY” para el programa de Music Bank con más de 10.000 puntos. En segundo lugar, quedó “Tomboy” de (G)I-DLE. Por si fuera poco, el álbum de Stray Kids ha obtenido más de 850.000 copias en su primera semana de estreno. La agrupación tuvo estos premios sin necesidad de promociones.

La agencia de JYP Entertainment publicó un nuevo calendario con las presentaciones y actividades del grupo para las semanas siguientes. Esto inicia con su participación en Show Champion el 30 de marzo, así como otras apariciones. Asimismo, el evento de videollamada con los y las fans será el 1 de abril.

Calendario de actividades de Stray Kids. Foto: JYP Entertainment

¿Qué pasó con el comeback de “MANIAC”?

El 17 de marzo del 2022, Stray Kids estrenó la canción “MANIAC” del álbum “ODDINARY”, sorprendiendo al fandom de STAY con los bailes y la filmografía del video. Sin embargo, las actividades promocionales se vieron afectadas luego de que Changbin diera positivo a la prueba PCR de COVID-19 al día siguiente del comeback, el 18.

Posteriormente, JYP Entertainment confirmó que otros miembros como Han, Seungmin, Hyunjin, Bang Chan y Lee Know se contagiaron de coronavirus, por lo que permanecieron en cuarentena. Los únicos que no fueron afectados por el virus fueron I.N y Felix.

Changbin, de Stray Kids, es un rapero, letrista, compositor y productor coreano de 22 años. Foto: JYP

Tras esto, Han y Changbin se encuentran recuperados de COVID-19, ya que, durante la noche del 25 de marzo en Corea del Sur, el grupo completo se reunió en una videollamada especial por el cuarto aniversario del debut de Stray Kids. Asimismo, se espera que los demás integrantes mejoren en los próximos días.