EXO: Baekhyun narra anécdota tras ser atendido por una fan en el hospital

A pesar de estar en hiatus por el servicio militar, Baekhyun no pierde el contacto con sus fans. En una de sus nuevas interacciones por Twitter, el integrante de EXO relató una cálida anécdota en la que se encontró de casualidad con una Eri o EXO-L.

El 25 de marzo, Baekhyun reveló que recientemente había ido a un centro de salud para tratarse una lesión en el dedo. La persona que lo atendió resultó ser una admiradora suya y, al parecer, quiso disimularlo para no incomodar al vocalista de 29 años. No obstante, el cantante sí estaba emocionado por el encuentro.

“Fui al hospital porque me lastimé el dedo y ¡la enfermera que me atendió era una EXO-L! Ella pensó que me sentiría incómodo, pero eso me hizo sentir muy tranquilo”, explicó en su mensaje.

Baekhyun también añadió que, si alguna otra seguidora de EXO lo reconoce, pueda sentirse tranquila al saludarlo.

Baekhyun reveló visita a centro de salud. Foto: Twitter

“Si alguna Eri me ve, asegúrese de decírmelo. Aunque no estoy seguro de cómo te puedas sentir, pero es como… debe ser cómodo. Odio los hospitales, pero en ese momento me hizo sentir como en casa”, escribió.

Otra fan respondió a Baekhyun y explicó que quizá EXO-L tiene miedo de acercarse porque no desea molestarlo cuando está en su tiempo personal.

Baekhyun bromeó y contestó que, si lo ven, hagan la expresión de la foto de perfil de este usuario.

Baekhyun bromeó con los fans y sugirió que hiciesen esa expresión al verlo. Foto: Twitter

Byun Baekhyun es uno de los tres miembros de EXO que todavía permanece en el servicio militar. En su caso, ejecuta servicio civil. Chanyeol y Chen realizan servicio activo; el último de ellos tendrá su salida oficial del Ejército el 25 de abril.