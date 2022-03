Desde la confirmación para la presentación de TWICE en el concierto de D’FESTA con otros artistas importantes del K-pop, el fandom de Once se ha emocionado con los nuevos proyectos de las miembros de la agrupación. Además de su reciente estreno del álbum japonés de “TWICE4″, Dahyun se prepara para su primer photobook.

Desde marzo del 2020, las chicas de TWICE han lanzado un álbum de fotos. La primera fue Tzuyu con el libro “Yes, I am Tzuyu”, que salió a finales de mayo del 2020. A la cantante se le ve en un paisaje tranquilo, rodeada de árboles y un ambiente soleado. Asimismo, en el canal de YouTube de TWICE, salió una entrevista con ella revelando el proceso de fotografías.

Posteriormente, Mina, Sana, Momo y Jihyo publicaron un photobook en donde enseñaban su personalidad y su lado más personal para los y las fans de TWICE, quienes se alegraron ante la publicación del libro de Dahyun.

Photobook de Sana. Foto. Twitter

“Yes, I am Dahyun” de TWICE

El 25 de marzo del 2022, la cuenta oficial de TWICE en las redes sociales colgaron una foto del próximo proyecto de Dahyun, titulado “Yes, I am Dahyun”. Esta cuenta con dos versiones llamadas Apple Green y Beige y cada uno viene un álbum de fotos, una foto acordeón y una photocard especial.

Versiones del photobook de "Yes, I am Dahyun". Foto: Twitter

¿Cuándo inicia la pre orden de “Yes, I am Dahyun”?

Según la imagen de JYP Entertainment, la preorden para el libro de fotos de Dahyun empezará el 28 de marzo del 2022 a las 10.00 a. m. en horario de Corea del Sur. Mientras tanto, en Perú será a las 8.00 p. m. del 27 del mismo mes. Asimismo, Once tendrá un beneficio por esta compra, ya que viene con una photocard limitada.

Foto preview del photobook "Yes, I am Dahyun". Foto: Twitter

¿Cuándo publican “Yes, I am Dahyun”?

El libro de “Yes, I am Dahyun” se liberará el 26 de abril del 2022 . Probablemente, en otras tiendas online vendan este álbum de fotos como Amazon o Ktown4. Sin embargo, no vendrá con el beneficio de preorden.