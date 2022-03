Fans de k-dramas inician su semana con “A business proposal”, una divertida historia de amor que tiene como pareja protagonista a las estrellas Ahn Hyo Seop y Kim Se Jeong, y a Kim Min Gyu y Seol In Ah integrando el segundo dúo estelar. SBS y Netflix se encargan de traer cada lunes y martes nuevos episodios de la romcom coreana del momento, que ya se acerca a su gran final.

Esta serie de amplia acogida, dirigida por Park Seon Ho (”My strange hero”), está basada en la novela y webtoon homónimos de Hae Hwa. Si aún no accediste al cómic digital y quieres conocerlo, aquí te contamos dónde podrás leerlo en español.

Webtoon "A business proposal" y dónde leerlo en español. Foto: Tapas

¿De qué trata “A business proposal”?

El romance de un guapo CEO y una trabajadora de su empresa es el eje central de “A business proposal”, también conocida como “Propuesta laboral”, por su título en español.

En esta historia, el estricto presidente Kang Tae Moo (Ahn Hyo Seop) decide casarse con la mujer que conozca en su próxima cita a ciegas, para que su abuelo, el dueño de la empresa que dirige, lo deje tranquilo con el tema de formar una familia.

La chaebol Jin Young Seo (Seol In Ah) será la mujer escogida para este encuentro; sin embargo, ella no quiere unirse a un hombre que no ama, por lo que paga a su mejor amiga, Shin Ha Ri (Kim Se Jeong), para que tome su identidad y arruine la cita.

Ahn Hyo Seop, Kim Se Jeong, Seol In Ah y Kim Min Gyu son los actores principales de "A business proposal". Foto: SBS

Ya en el encuentro, Ha Ri descubre que el hombre a quien debe engañar es nada menos que el CEO de la empresa en la que trabaja. Aunque dudará al principio de seguir el plan trazado con Young Seo, continúa y hace todo lo posible para que su jefe se decepcione y abandone la idea de boda.

Creyendo que completaron su misión, las muchachas celebran, pero la llamada del padre de la chaebol arruina la fiesta. Este le dice a su hija que Kang Tae Moo quiere concretar las nupcias.

Una vez más, Ha Ri usará la identidad de su amiga para rechazar firmemente la proposición, pero el CEO no se dará por vencido, hasta que finalmente descubre que no es la verdadera Young Seo. En ese momento, la obliga a firmar un contrato de compensación en el que ella acepta fingir ser su novia para que su abuelo no insista con lo del matrimonio.

Webtoon “A business proposal”

Hae Hwa presentó la novela “A business proposal” y, más tarde, adaptó su obra a un webtoon que comenzó a circular en 2019.

Actualmente, encontrarás el cómic digital o manhwa en el sitio oficial Tapas, pero en inglés y gratis solo los primeros capítulos de 111. También puedes leerlo en coreano por Kakao. Cabe mencionar que debes suscribirte para acceder a los citados portales. Además, ambos cuenta con aplicativos para descarga.

“A business proposal” en Tapas (ver. en inglés): https://tapas.io/series/a-business-proposal/info (copiar y pegar)

“A business proposal” en Kakao (ver. en coreano): https://page.kakao.com/main?categoryUid=10&subCategoryUid=121 (copiar y pegar).

Webtoon "A business proposal" en Tapas. Foto: captura Tapas

Mientras tanto, la versión en español está disponible en sitios gratuitos extraoficiales como Lectortmo, pero con el título “Mi jefe se quiere casar, ¡¿conmigo?!”.