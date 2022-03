El lanzamiento del álbum recopilatorio de TWICE para Japón, “TWICE4″, obtuvo unas malas críticas por el fandom de Once, ya que Tzuyu no estuvo presente en las imágenes del detrás de cámaras en el DVD. No obstante, en los últimos días, se han reunido para festejar el cumpleaños de Mina, una de las bailarinas y cantantes de la agrupación.

Mina nació el 24 de marzo de 1997 en Texas, Estados Unidos, pero viene de familia japonesa por sus padres Akira Myoui y Myoui Sachiko. Actualmente, la cantante tiene 26 años en la edad coreana y 25 en la internacional.

Proyectos de Once en Perú

Los y las fans de TWICE en Perú realizaron una colecta para colocar un video especial de Mina en uno de los paneles LED ubicado en el Campo de Marte . Lo cual se hizo realidad gracias al pack de la cantante, es decir, Once podía comprar un paquete con sorpresas que iba desde los cinco soles hasta los 15 soles. Este último contaba con un banner, polaroid, stickers y dos tickets para un sorteo especial. Este evento sucedió el 19 de marzo del 2022 durante todo el día.

¿Cómo Once de todo el mundo celebra a Mina?

Una de las fanbases más grandes de los países asiático es Mina Multinational Fanunion, quienes se han preparado desde el 19 de febrero realizando accesorios para el fandom. Este proyecto está disponible en Corea del Sur, Filipinas y Tailandia . Los precios varían desde los 12 dólares a los 54 dólares. El más costoso viene con photocards, fotos holográficas, pin, stickers, un cuaderno de notas, entre otros.

Proyecto de cumpleaños para Mina por parte de Once. Foto: Twitter

Asimismo, Once de Malasia se organizó para colocar fotos de Mina en las pantallas LED de Pavilion, Kuala Lumpur durante todo el día del 20 de marzo del 2022. Por si fuera poco, en China usaron el panel LED 3D en la plaza central de la calle peatonal de Jianghan Road, este evento fue organizado por Mina China Bar.

Mina visita los proyectos de Once

Una usuaria de Twitter informó que la cantante fue captada en distintos puntos de los subterráneos de Corea del Sur, al igual que en las cafeterías, observando uno de los proyectos.

Mina viendo los proyectos de Once para su cumpleaños. Foto: Twitter