El teaser oficial del videoclip de “Feel my rhythm” de Red Velvet se estrenó el 17 de marzo de 2022, enseñando un concepto estético y más maduro para las chicas. Ante ello, el club de fans del grupo esperó con ansias el estreno de la canción y el álbum. Sin embargo, fue una sorpresa, ya que el video contiene referencias a pinturas.

El MV de “Feel my rhythm” se estrenó el 21 de marzo a las 6 de la tarde en horario de Corea del Sur. Mientras tanto, en Perú fue a las 4 de la madrugada del mismo día.

Referencias de “Feel my rhythm”

Desde el estreno de “Feel my rhythm”, el fandom de reveluv inició un debate sobre las imágenes detrás del video, ya que las escenas eran similares a algunas pinturas de arte de estilo impresionista como Monet; y primitivo flamenco, El Bosco. Además, el ritmo de la canción se asemeja a una composición de Bach.

Joy como Ofelia

Al inicio del video, vemos a Joy en un estanque de agua con las manos abiertas. Esta escena está inspirada en la pintura de John Everett Millais titulada “Ofelia” de 1852. En este retrato se aprecia la muerte del personaje de la obra de “Hamlet” de William Shakespeare, Ofelia, quien se vuelve loca y murió ahogada.

Referencias de pinturas en "Feel my rhythm" de Red Velvet. Foto: captura Twitter

Irene y Seulgi en la sombrilla

En una de las escenas se aprecia a Irene sosteniendo una sombrilla en un jardín y a su lado se encuentra Seulgi observándola. La pintura en cuestión es la “Mujer con sombrilla” o “El paseo” de Claude Monet de 1875 con estilo impresionista.

Irene en el columpio

La líder de Red Velvet se encuentra columpiando con un vestido blanco haciendo referencia al cuadro decorativo de “El columpio” de Jean-Honoré Fragonard de 1767. Esta obra fue mandada a pintar por un rico barón quien quería retratar a su amante. Con la técnica de rococó, el pintor recrea la sensualidad.

Red Velvet en “El jardín de las delicias”

A lo largo del video vemos a las chicas en diferentes escenarios que son inspirados en la obra de arte de “El jardín de las delicias” de Hieronymus Bosch o El Bosco de 1505 del periodo renacentista. Uno de los elementos se encuentra al final del MV, el cual representa la fuente que conecta a los cuatro ríos del Edén del lado del Paraíso de la pintura.

Las aves que están al lado de Seulgi, mientras ella se encuentra sentada en una especie de trono, recuerda al búho del lado del Infierno de “El jardín de las delicias”, quien también se convierte en este animal durante la transición de una escena.

Asimismo, el hombre-árbol de la obra de El Bosco contiene a unas personas en su interior reunidas en una mesa. Igualmente, las chicas de Red Velvet están dentro de un espacio pequeño en la misma posición.

Las aves de colores también se encuentran en la pintura, las cuales son de tamaño gigante en el panel central. En el video, estas son representadas con los colores de las integrantes de Red Velvet.

De igual manera, en la parte superior del panel central de “El jardín de las delicias” hay una flor dentro de la piscina de las mujeres. Joy aparece en una planta similar que está abriendo los pétalos.

Referencias de pinturas en "Feel my rhythm" de Red Velvet. Foto: captura

Joy, Seulgi y Yeri en el campo

La pintura que hace referencia a Seulgi y Yeri recogiendo algo en el campo es “Landscape: Shinnecock, Long Island” de William Merritt Chase en 1896.

Curiosidades de “Feel my rhythm”

La canción de “Feel my rhythm” usa la melodía de “Air on the G String” del compositor Sebastian Bach, el cual se ha usado dentro de la cultura pop. La letra trata de disfrutar el viaje a través del espacio y el tiempo, de acuerdo con una noticia de Naver.