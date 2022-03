El episodio 7 de “A business proposal” dejó un emocionante final en la historia del CEO Kang y Shin Ha Ri. Tras el éxito de los primeros episodios, el actor protagonista Ahn Hyo Seop ha ganado popularidad internacional, por lo que aquí te contamos en qué otros k-dramas puedes encontrar al intérprete de Kang Tae Moo de la también llamada “Propuesta laboral” de SBS y Netflix.

¿Quién es Ahn Hyo Seop de “A business proposal”?

Ahn Hyo Sep es un actor, cantante, presentador y modelo de Corea del Sur , reconocido por sus papeles en los k-dramas “Lovers of a red sky” y “A business proposal”. Nació el 17 de abril de 1995 en Seúl y cuenta con nacionalidad coreana y canadiense. A la edad de 7 años se mudó a Toronto junto a su familia; sin embargo, regresó a Corea a los 17 años para convertirse en trainee de JYP Entertainment.

Ahn Hyo Seop en "Happy together". Foto: captura YouTube

Aunque Ahn Hyo Seop no consiguió convertirse en idol de JYP Entertainment, sello discográfico de TWICE, GOT7, Stray Kids, ITZY y más, ahora se encuentra en la agencia Starhaus Entertainment en donde continúa desarrollando su carrera actoral.

¿Cuántos años tiene Ahn Hyo Seop?

El actor de “A business proposal”, Ahn Hyo Seop, tiene 26 años internacionales , mientras que en Corea del Sur tiene 27, debido a una tradición cultural en el país asiático.

Ahn Hyo Seop en los Baeksang Arts Awards. Foto: Star Today

Ahn Hyo Seop: Instagram

Los fans de Ahn Hyo Seop pueden encontrarlo en Instagram como @imhyoseop . Hasta la fecha, el actor supera los cinco millones de seguidores en la red social y usualmente comparte contenido sobre su día a día, sus mascotas y sus últimos proyectos, como el k-drama “A business proposal”.

Ahn Hyo Seop, de "A business proposal", en Instagram. Foto: captura @imhyoseop

¿Ahn Hyo Seop tiene novia?

Starhaus Entertainment, agencia representante de Ahn Hyo Seop, no ha confirmado si tiene novia , por lo que los seguidores del actor se mantienen pendientes a los anuncios oficiales sobre las relaciones sentimentales del intérprete del CEO Kang en “A business proposal”.

Ahn Hyop Seop regresó a los k-dramas con un papel protagónico en "A business proposal", producción que se emite todos los lunes y martes. Foto: composición La República/SBS/Instagram @imhyoseop

Dramas de Ahn Hyo Seop

El actor Ahn Hyo Seop debutó en el mundo de los k-dramas en el 2015 con “Splash splash love” de MBC. En el 2017 obtuvo su primer papel protagónico en “Queen of the ring” como Park Se Gun y en el mismo año protagonizó “My father is strange” como Park Chul Soo.

En el 2018, Ahn Hyo Seop fue Yoo Chan en “Still 17″ y en el 2019 fue Cha Min en “Abyss”. Un año después, el actor se unió a la segunda temporada de “Dr. Romantic” para interpretar a Seo Woo Jin en el 2020; mientras que en el 2021, conquistó al público como Ha Ram en el k-drama histórico “Lovers of the red sky”. En febrero del 2022, protagonizó “A business proposal” como el CEO Kang Tae Moo.

A continuación, presentamos un listado de los k-dramas de Ahn Hyo Seop a lo largo de los años.

(2015) “Splash splash love”

(2016) “One more happy ending”

(2016) “Entertainer”

(2016) “Happy home”

(2016) “Entertainer”

(2017) “Queen of the ring”

(2017) “My father is strange”

(2018) “Top management”

(2018) “Still 17″

(2019) “Abyss”

(2020) “Dr. Romantic”

(2021) “Lovers of the red sky”

(2022) “A business proposal”

Curiosidades de Ahn Hyo Seop

Estuvo a punto de debutar en GOT7, grupo de JYP Entertainment; sin embargo, en el programa “Happy together” mencionó que no se encontraba preparado y además era más alto que los integrantes, por lo que fue descartado del lineup final del grupo k-pop.

Estudió Negocios Internacionales en la Universidad de Kookmin.

Habla inglés fluido, debido a que vivió en Toronto.

Se encuentra en Instagram como @imhyoseop y le gusta compartir fotografías de sus mascotas.