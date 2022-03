¿Ryan Reynolds y Stray Kids juntos? El popular actor de Hollywood y actualmente intérprete de “Deadpool” se ha referido al grupo surcoreano en distintas ocasiones, por lo que los seguidores del k-pop se conmovieron cuando la celebridad demostró su apoyo una vez más a los cantantes de JYP Entertainment.

Stray Kids y Ryan Reynolds

Stray Kids se encuentra de regreso con “ODDINARY”, el primer comeback del grupo k-pop en el 2022, cuya producción cuenta con siete canciones. Con “Maniac” como canción promocional, los cantantes se proclamaron como uno de los grupos con más seguidores en la actualidad y muestra de ello es que Ryan Reynolds, actor de Deadpool, también se considera fan de Stray Kids.

Ryan Reynolds se dirigió a todos sus seguidores en Instagram el 17 de marzo para dar a conocer el nuevo álbum de Stray Kids. A través de una historia en la red social, el actor de 45 años escribió “#ODDINARY”. Un sencillo mensaje bastó para que los fans de los idols k-pop celebraran una nueva interacción entre los artistas.

Publicación de Ryan Reynolds sobre "ODDINARY" de Stray Kids. Foto: captura Instagram

Previamente, Ryan Reynolds también brindó likes en Twitter a publicaciones sobre Stray Kids. Para STAY, fans oficiales de los cantantes de JYP Entertainment, esto solo demostraría lo buen fan que es el actor.

Ryan Reynolds le dio like a un tweet sobre Stray Kids. Foto: captura Twitter

Sin embargo, estas no serían las primeras interacciones entre Ryan Reynolds y Stray Kids. En mayo del 2021, ambos artistas intercambiaron regalos, luego de que la boyband surcoreana realizara una presentación inspirada en la película “Deadpool”.

Bang Chan de Stray Kids mostró el regalo de Ryan Reynolds. Foto: captura Twitter

Mientras que en agosto, Ryan Reynolds y Bang Chan de Stray Kids coincidieron en una entrevista para las promociones de la película “Free guy”. En dicha ocasión, el actor manifestó su apoyo al álbum “Noeasy” y felicitó la creatividad del concepto del grupo musical.

Interacción de Bang Chan y Ryan Reynolds llenó de orgullo al fandom de Stray Kids. Foto: captura/cultureNstar

“Los quiero mucho, chicos, soy un gran admirador. No solo amo lo que hacen, sino que me encanta cómo lo hacen, porque lo disfrutan, con autenticidad y creatividad. He visto todo su material, los MV, las canciones y son geniales. Estoy muy orgulloso de haberlos conocido”, comentó Ryan Reynolds.

¿Qué pasó con Stray Kids?

Changbin y Han de Stray Kids dieron positivo a la COVID-19 el 18 y 19 de marzo, respectivamente. Mientras que Seungmin también fue diagnosticado con coronavirus el 20 de marzo, por lo que la agencia representativa del grupo, JYP Entertainment, comunicó que se cancelarán todas las actividades por el comeback de “ODDINARY” para prevenir más contagios.

Comunicado de JYP Entertainment sobre estado de salud de Seungmin de Stray Kids. Foto: Twitter

Según el comunicado de JYP Entertainment, Stray Kids tenía una videollamada pendiente y una firma de autógrafos con sus fans para el 26 de marzo; sin embargo, esta también ha sido cancelada. La agencia precisó que todos los miembros del grupo k-pop se encuentran en cuarentena y separados para una mayor precaución.